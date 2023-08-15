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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز عمل العمرة لأكثر من شخص في المرة الواحدة

صدى البلد

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد ان يؤدى العمرة عن غيره فله أولًا أن يؤديها عن نفسه أولًا ثم بعد ذلك يؤديها عمن يشاء من الأحياء والأموات نفلًا ولا ينقص ذلك من أجرك شيئًا.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل أهب ثواب العمرة لأكثر من شخص ؟»، أنه يجوز لك أن تعتمر عن نفسك أولًا وتهدي ثوابها لمن تشاء من أقاربك مهما كان عددهم، فيصل لكل واحد منهم أجر عمرة كاملة ويبقى لك أجرك.

وأشار الى أنه لا يجوز أن تنوي العمرة عن أكثر من واحد، فإهداء الثواب شيء، وأن تكون العمرة عن أكثر من واحد شيء آخر.

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هل ثواب الحج أو العمرة يصل للمتوفى

ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من أداء وتكرار العمرة أو الحج عن المتوفين.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال «هل العمرة عن المتوفى تصل له؟»، أنه لا مانع من تكرار الحج أو العمرة عن المتوفَّى، بشرط أن يكون الحاجُّ أو المُعتمر قد أدى النُّسُك عن نفسه قبل ذلك، يقوم بذلك بأن يقول عند الإحرام: " لبيك اللهم بعمرة عن فلان".

وأشار الى أنه يجوز العمرة للمتوفى وبإذن الله يذهب ثوابها له، منوها أنه لو كان المعتمر أحرم ولبى ونوى لأداء العمرة للمتوفي فلا يجوز تغيير النية بعد انعقاد الإحرام لأنه انعقد على نية معينة، أما لو كان المعتمر عازمًا على العمرة للمتوفي مثلا وقبل النية والإحرام والتلبية غير نيته إلى أداء العمرة عن آخر فهذا جائز ولا حرج فيه.

هل ثواب الحج أو العمرة يصل للمتوفى هل يجوز عمرة واحدة لاكثر من متوفي

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