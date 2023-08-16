غرفة شركات السياحة تزف بشرى سارة عن أسعار عمرة المولد النبوي.. تفاصيل

كشف مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف قد تنخفض إلى 15 أو 20 ألف جنيه في حال عدم وجود الساعة الإلكترونية وتحليل البي سي آر.

وقال عضو غرفة شركات السياحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة" فضائية "etc": بعض الحجاج والمعتمرين تم إيقافهم في المطار ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات بسبب الاعتماد على تأشيرة الزيارة، وذلك عقب تبليغ السعوديين عنهم.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة بإلغاء نظام الساعة الالكترونية، مؤكدًا أن الحكومة السعودية لم تطلبها، فضلًا عن تحميلها على المعتمر سعر إضافي والكثير منهم لا يقرأ ولا يهتم بالساعة، متسائلًا لماذا نكلف الحاج والمعتمر ساعة الحكومة السعودية لم تطلبها؟ فلا بد من التخفيف عن المواطن.

وأوضح أن الساعة الإلكترونية أصدرتها الحكومة السعودية عام كورونا وأهدتها للحجاج لتحديد مكان الحاج في حالة هروبه أو إصابته أو توهانه خلال فترة الحج، ولكنها لم تصدرها هذا العام.