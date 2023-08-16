عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غرفة شركات السياحة تزف بشرى سارة عن أسعار عمرة المولد النبوي.. تفاصيل

صدى البلد

كشف  مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار عمرة المولد النبوي الشريف قد تنخفض إلى 15 أو 20 ألف جنيه في حال عدم وجود الساعة الإلكترونية وتحليل البي سي آر.

وقال  عضو غرفة شركات السياحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة" فضائية "etc": بعض الحجاج والمعتمرين تم إيقافهم في المطار ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات  بسبب الاعتماد على تأشيرة الزيارة، وذلك عقب تبليغ السعوديين عنهم.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة بإلغاء نظام الساعة الالكترونية، مؤكدًا أن الحكومة السعودية لم تطلبها، فضلًا عن تحميلها على المعتمر سعر إضافي والكثير منهم لا يقرأ ولا يهتم بالساعة، متسائلًا  لماذا نكلف الحاج والمعتمر ساعة الحكومة السعودية لم تطلبها؟ فلا بد من التخفيف عن المواطن.

وأوضح أن الساعة الإلكترونية أصدرتها الحكومة السعودية عام كورونا وأهدتها للحجاج لتحديد مكان الحاج في حالة هروبه أو إصابته أو توهانه خلال فترة الحج، ولكنها لم تصدرها هذا العام.

عمرة المولد النبوي المولد النبوي الشريف مجدي صادق غرفة شركات السياحة أسعار عمرة المولد النبوي مصر جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. تحديد بديل مرتضى منصور في رئاسة الزمالك | تفاصيل

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

تحقيق جديد.. طلب عاجل من حسين الشحات بشأن عقوبة الشيبي

ترشيحاتنا

اليوم.. الأزهر ينهي شرح كتاب في الحديث بدأه منذ 10 سنوات

بشير حسن رئيس قناة "cbc" العامة: كلنا شغالين عند المشاهد ومهمتنا إمتاعه

بسبب مرتضى منصور.. إعلامي شهير يكشف فضيحة صفقة لاعبين من الزمالك

أثناء تنظيف النافذة.. سقوط طالبة ثانوي من الدور الخامس

أعراض خطيرة.. السجائر الإلكترونية تنجح في إيجاد جيل جديد من المدمنين |تفاصيل

ثمن الخبز ثابت.. سوريا ترفع أسعار المحروقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت يا كلوب| محمد صلاح يحسم قراره لهذا السبب .. التفاصيل

من غير فرن| طريقة عمل كيكة الشيكولاتة وزبدة الفول السوداني

ميريهان حسين تثير الجدل بإطلالة مبهجة على البحر |شاهد

أبرزها الإسهال.. أعراض القولون العصبي | احذرها

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ