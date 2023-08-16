غرفة شركات السياحة تكشف ضوابط وإجراءات وأسعار عمرة المولد النبوي

حذر مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة إلغاء رخص الشركات السياحية للعمرة في حالة تغيير الشركة لاحد بنود البرنامج المرفوع على "بوابة العمرة الإلكترونية" والذي اختاره المعتمر ستوقف رخصة الشركة وتلغى فورا.

وأضاف في برنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الثلاثاء عبر فضائية etc. من التعامل مع السماسرة أو تصديق أن السفر بتأشيرة سياحية سيوفر المال لافتا إلى أن التأشيرة السياحية تكلف المعتمر الدفع في تساهيل، ويعاني من بعد الفنادق عن الحرم، فضلا عن ان وزارة السياحة ليست لها سلطة فرض عقوبات على السماسرة، لافتا إلى أن بعض الحجاج والمعتمرين تم ايقافهم في المطار ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات بسبب الاعتماد على تأشيرة الزيارة، بعد تبليغ السعوديين عنهم.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة بإلغاء نظام الساعة الإلكترونية مؤكدا أن الحكومة السعودية لم تطلبها، فضلا عن تحميلها على المعتمر سعر إضافي والكثير منهم لا يقرأ ولا يهتم بالساعة، متسائلا لماذا نكلف الحاج ساعة الحكومة السعودية لم تطلبها ، فلا بد من التخفيف عن المواطن.

وأوضح أن الساعة الحكومية أصدرتها الحكومة السعودية عام كورونا وأهدتها للحجاج لتحديد مكان الحاج في حالة هروبه أو إصابته أو توهانه خلال فترة الحج، ولكنها لم تصدرها هذا العام.