الديهي: الفلاح المصري أيقونة.. ويحتاج إلى المزيد من الدعم

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الفلاح المصري أيقونة في مصر، مضيفا:" الفلاحين طول عمرهم شغالين ويتمتعون بالصبر ".

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" جذور المجتمع المصري فلاحين ".

وأضاف نشات الديهي:" لم نعطي الفلاح المصري ما يستحقه على كافة المستويات وإحنا محتاجين ندعم الفلاح بشكل اكبر ".

وتابع نشأت الديهي:" الفلاح يبحث عن شكارة سماد والفلاح ده شغال في الأرض ليل نهار ولازم ندعمه بشكل كبير".

وأكمل نشأت الديهي:" لازم ننزل مع الفلاحين على أرض الواقع والاستماع إلى المشاكل التي تواجههم ونستمع إلى أرائهم “، مضيفا:” لازم نشوف تأثير تغيير أنماط الري التقليدي وتحويلها للري الحديث على المحاصيل الزراعية".