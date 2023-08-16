لمساعدة الفلاح.. البنك الزراعي يقدم قروضا بفائدة 5% مدعمة |فيديو

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إجراءات البنك لمساعدة الفلاح، مؤكدا أن البنك يقدم حزمة من القروض للمزارعين بفائدة 5% مدعمة.

وأضاف “فاروق”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن البنك الزراعي يقدم قروضا تتواكب مع الأسعار العالمية، موضحا أن البنك قدم قروضا تتعلق بالثروة الحيوانية بأكثر من 14 مليار جنيه، منها قروض البتلو والبقر الحلوب والتسمين، بفترة سماح لمدة عام.

وأشار إلى أن البنك الزراعي أطلق مبادرات خاصة بالمرأة الريفية من خلال تقديم قروض لإقامة مشروعات كقرض «باب رزق» الذي يهتم بالصناعات الريفية والحرفية، بقرض يبدأ 2000 حتى 20 ألف جنيه.

ولفت إلى أن البنك الزراعي لا يتخذ أي إجراءات ضد المتعثرين في سداد القروض إلا بعد بحث الأسباب جيدا، موضحا أن البنك دشن مراكز ريادة أعمال تساعد على وضع دراسات جدوى وبحث مالي وتحليل مالي للمشروعات.

وتابع: «لو المشروع ما زال يعمل ويحتاج أموال أخرى، نضخ أموال ثانية، ولو تعثر المشروع نهائيا نقدر نشيل جزء من الفوائد»، مؤكدا أن البنك يتخذ إجراءات ضد العميل المتلاعب أو من يستخدم القروض في غير محلها.

