حذف الفوائد | نبأ مهم من البنك الزراعي في قروض الفلاحين

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي بيت الفلاح، وهناك خدمات كثيرة يقدمها البنك للمزارعين، ويقدم أسمدة وماكينات مدعم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك قروض يقدمها البنك، طوال العام، وذلك لمساعدة الفلاحين، وسط الظروف التي يمر بها العالم.



ولفت إلي أن البنك الزراعي يقدم قروضا تتواكب مع الأسعار العالمية، موضحا أن البنك قدم قروضا تتعلق بالثروة الحيوانية بأكثر من 14 مليار جنيه، منها قروض البتلو والبقر الحلاب والتسمين، بفترة سماح لمدة عام، وهناك مبادرات خاصة بالمرأة الريفية، البنك يدعم المشروعات الصغيرة.



وأشار إلي أن البنك يدعم العميل في حالة التعثر، ويتم دعمه بأموال أخرى، ويكون هناك جدولة لـ الأقساط، ويكون هناك دعم جديد، ومن الممكن أن يتم حذف جزء من أموال الفوائد، وبعد ذلك يتم تقسيط المبالغ المتبقية.



وتابع :" البنك لا يريد عمل أرباح على الورق فقط، ولكن يدعم العملاء من أجل تشجيع الاستثمار".

