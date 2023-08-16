عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حذف الفوائد | نبأ مهم من البنك الزراعي في قروض الفلاحين

علاء فاروق
علاء فاروق

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي بيت الفلاح، وهناك خدمات كثيرة يقدمها البنك للمزارعين، ويقدم أسمدة وماكينات مدعم.

 

txt

البنك الزراعي: 10 فرص تدريبية لأوائل الخريجين بجامعة الفيوم وتعيين 5 شباب

txt

رئيس تنفيذي: البنك الزراعي قاطرة للأنشطة المتناهية الصغر والمتوسطة


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك قروض يقدمها البنك، طوال العام، وذلك لمساعدة الفلاحين، وسط الظروف التي يمر بها العالم.


ولفت إلي أن البنك الزراعي يقدم قروضا تتواكب مع الأسعار العالمية، موضحا أن البنك قدم قروضا تتعلق بالثروة الحيوانية بأكثر من 14 مليار جنيه، منها قروض البتلو والبقر الحلاب والتسمين، بفترة سماح لمدة عام،  وهناك مبادرات خاصة بالمرأة الريفية، البنك يدعم المشروعات الصغيرة.


وأشار إلي أن البنك يدعم العميل في حالة التعثر، ويتم دعمه بأموال أخرى، ويكون هناك جدولة لـ الأقساط، ويكون هناك دعم جديد، ومن الممكن أن يتم حذف جزء من أموال الفوائد، وبعد ذلك يتم تقسيط المبالغ المتبقية.


وتابع :" البنك لا يريد عمل أرباح على الورق فقط، ولكن يدعم العملاء من أجل تشجيع الاستثمار".
 

البنك الزراعي البنك الزراعي المصري الفلاح علاء فاروق قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وعد رسمي| علبة السجائر هتبقى بكام يوم السبت الصبح؟

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

أنا شاري الزمالك.. طارق السيد يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

منها الأزمة الاقتصادية.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

الأزمة لن تنتهي| ميدو يصدم جماهير الزمالك.. ويكشف المستور: "معاه 35 مليون جنيه"

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023 .. موعد ورابط تقليل الاغتراب في المرحلة الأولى

شيفيلد يونايتد يتعاقد مع لاعب إيفرتون في انتقال مجاني

بيان عاجل من الخارجية السعودية بشأن أحداث ليبيا

بيان عاجل من أمريكا بشأن تنازل أوكرانيا عن أراضيها مقابل عضوية الناتو

بعد وفاة مواطنة .. قرار عاجل في انهيار عقار الإسكندرية

بعد قرار “فيتش”.. أزمة خطيرة تهدد البنوك الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب بالعسل الأسود

فوائد تناول العسل يوميا على الريق وقبل النوم

بسبب التاتو.. فستان ياسمين الخطيب يثير الجدل |شاهد

فستان لافت.. ثراء جبيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير رفقة خطيبها

فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

اختفاء عادل إمام واقتحام منزله.. ماذا حدث للزعيم؟|تغطية خاصة

سيول خلال ساعات | الأرصاد تفجر مفاجأة بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ