منها الأزمة الاقتصادية.. 5 رسائل مهمة من الرئيس السيسي للمصريين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددا من أهالي السلوم ومطروح، وذلك خلال حوار عقده مع الأهالي خلال زيارته التفقدية إلى السلوم، إذ قرر الرئيس السيسي مناقشة عدد من الأهالي والمشايخ في عدد من القضايا والمشاريع الهامة.

وزف الرئيس السيسي خلال تصريحاته بعدد من الرسائل والأنباء السارة على المصريين منها فيما يتعلق بمحافظة مطروح، ومنها مما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، والطرق وغيرها من القضايا التي تحدث فيها الرئيس السيسي.

ونرصد لكم من خلال موقعنا "صدى البلد" أبرز ما جاء من رسائل في حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالي مطروح اليوم الأربعاء.

وكشف الرئيس السيسي خلال حواره مع أهالي مطروح عن أن الدولة تضع في حساباتها طريق السلوم - مطروح، وأن هناك مخططا من أجل تطوير هذا الطريق بتكلفة كبرى، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين من مطروح، حيث تقدم أهالي مطروح والسلوم بالشكر للرئيس السيسي، قائلين "بنشكرك على تشريفك لينا، وهذه الزيارة تاريخية، وسيكون لها مردود كبير".



وأضاف أحد أهالي مطروح، أن الدولة حققت طفرة هائلة في قطاع الطرق والمواصلات، ولذلك نطالب بتطوير طريق السلوم - مطروح الدولي، حتى المنفذ.

وعلق الرئيس السيسي، قائلا "لدينا مخطط لتطوير طريق بإجمالي تكلفة تتجاوز الـ 15 مليار جنيه.. والموضوع مش متساب وكل حاجة معمول حسابها عندنا ومخططين لكل حاجة".

وزف الرئيس السيسي بشرى سارة للمصريين فيما يتعلق بمشروع الدلتا الجديدة، إذ أعلن عن افتتاح هذا المشروع الضخم خلال أشهر قليلة من الآن.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه “لو فيه فرصة أنه أقدر أجيب المياه من شرق مصر عشان توصل أي حتة بفضل الله مفيش حاجة هتوقفني”.

وقال الرئيس السيسي، خلال لقائه بأهالي مطروح وسيوة والسلوم، “إنه خلال شهور قليلة، سيتم افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، معلقا “إحنا عملنا الجهد الكبير والأرض هتكون متوفرة بمساحة 2 مليون فدان”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه "طالما عندي الفرصة هوصل المياه، مؤكدا أنه تم عمل ترع في منطقة الدلتا الجديدة بمساحة تتجاوز 80 كيلو".

وكان من ضمن الأنباء السارة التي أعلنها الرئيس السيسي للمواطنين في مطروح والسلوم، هي إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم من أجل العمل على خدمة التجارة في هذه المنطقة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه أهالى محافظة مطروح، أن المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة مطروح سيكون لها تأثير كبير خلال المرحلة الحالية.

وقال الرئيس السيسى، خلال لقائه مع أهالى مطروح الذي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة.

وأوضح الرئيس السيسى أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية بمحافظة مطروح هو خطوة على الطريق، مؤكدا أن المشروعات التي يتم تنفيذها ستغير الوضع في منطقة جرجوب.

وتابع السيسي: “المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة مطروح سيكون لها تأثير كبير خلال المرحلة الحالية، والمنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظة مطروح لها شكل معين وطبيعة معينة، لافتا إلى أن المشاريع التي تمت سيكون لها تأثير كبير خلال تلك الفترة، فنحن نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمواطني مطروح والسلوم، هناك تطور حدث في مطروح والسلوم، مشددا على أننا نسير على خطوات مهمة في المشاريع التي تُنفذ.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استمرار وتيرة العمل في المشاريع التنموية بشكل جاد، قائلاً “المشاريع المستهدفة بمحافظة مطروح سواء الموانئ أو القطار السريع أو المدن الجديدة هي في النهاية للشعب المصري وللمواطنين”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بحاجة إلى عمل كثير خلال الفترة المقبلة، من أجل العبور من الظرف الاقتصادي الصعب، والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي، مثلما مرت بالعديد من التحديات في الفترة الماضية، لافتا إلى أن الشعب المصري حول العديد من التحديات والمشاكل التي واجهته إلى تاريخ سابق له، وعلى رأس هذه التحديات كانت أزمة الإرهاب.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته خلال حوار مع أهالي السلوم ومطروح خلال زيارته للسلوم: "لما بقول إننا نشتغل على كامل الدولة قصدت بيها إننا محتاجين نعمل كتير، كتير أوي مش طريق بس أو مدرسة بس، طريق ومدرسة ومزرعة وقطر وحاجات كتير أوي عشان إحنا بنتكلم على 105 ملايين نسمة، إحنا كتير، محتاجين شغل كتير".

وتابع الرئيس السيسي: "لو مشتغلناش بالهمة في كل حتة وعلطول، إحنا كنا شغالين أثناء فترة كورونا، ودلوقتي شغالين، وهنفضل شغالين كده لغاية ما نعدي من الظرف الاقتصادي الصعب".

وواصل الرئيس السيسي، أن التحدي الاقتصادي الذي يواجه مصر كبير، ونستطيع بفضل الله تجاوز هذا التحدي بالتعاون سويا، ويكون تاريخ، مثل الإرهاب ومثل العديد من الأمور التي أصبحت تاريخ بفضل الله، "الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر سيكون تاريخ هو الآخر بالشغل والعمل زي ما عملنا حاجات كتير مع بعض".