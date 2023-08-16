الرئيس السيسي: إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه أهالى محافظة مطروح، أن المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة مطروح سيكون لها تأثير كبير خلال المرحلة الحالية.

وقال الرئيس السيسى، خلال لقائه مع أهالى مطروح الذي نقلته قناة “إكسترا نيوز”، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم لخدمة التجارة.

خطوة على الطريق

وأوضح الرئيس السيسى أن ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية بمحافظة مطروح هو خطوة على الطريق، مؤكدا أن المشروعات التي يتم تنفيذها ستغير الوضع في منطقة جرجوب.

وتابع السيسي: “المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة مطروح سيكون لها تأثير كبير خلال المرحلة الحالية، والمنطقة تشهد تطورا كبيرا من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها”.