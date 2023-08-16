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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: المشاريع المُنفذة في مطروح لها تأثير كبير خلال الفترة الحالية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار وتيرة العمل في المشاريع التنموية بشكل جاد، قائلاً “المشاريع المستهدفة بمحافظة مطروح سواء الموانئ أو القطار السريع أو المدن الجديدة هي في النهاية للشعب المصري وللمواطنين”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمواطني مطروح والسلوم، إن المحافظة لها شكل معين وطبيعة معينة، لافتا إلى أن المشاريع التي تمت سيكون لها تأثير كبير خلال تلك الفترة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تطورًا حدث في مطروح والسلوم، مشددا على أننا نسير على خطوات هامة في المشاريع التي تُنفذ.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظة مطروح السلوم القطار السريع الموانئ

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