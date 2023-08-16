الحوار الوطني يوجه الشكر للرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الجلسات

أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني، عن خالص التقدير والشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على استجابته الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

ونوه المجلس، بأنه تم توجيه التوصيات الجديدة إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

ويُثّمن مجلس أمناء الحوار الوطني الجهود المبذولة من كافة المقررين والمشاركين في الحوار، من أجل التوافق والخروج بتلك التوصيات التي تهدف في المقام الأول لخدمة الوطن والمواطن.