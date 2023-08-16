السيسي : نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محافظة مطروح لها شكل معين وطبيعة معينة، لافتا إلى أن المشاريع التي تمت سيكون لها تأثير كبير خلال تلك الفترة، فنحن نعمل على برنامج ضخم لتطوير سيناء وهذا حق أهلها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بمواطني مطروح والسلوم، هناك تطورًا حدث في مطروح والسلوم، مشددا على أننا نسير على خطوات مهمة في المشاريع التي تُنفذ.

هي في النهاية للشعب المصري

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استمرار وتيرة العمل في المشاريع التنموية بشكل جاد، قائلاً “المشاريع المستهدفة بمحافظة مطروح سواء الموانئ أو القطار السريع أو المدن الجديدة هي في النهاية للشعب المصري وللمواطنين”.