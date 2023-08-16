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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هتبقى تاريخ.. رسالة هامة من الرئيس السيسي للمواطنين بشأن الأزمة الاقتصادية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بحاجة إلى عمل كثير خلال الفترة المقبلة، من أجل العبور من الظرف الاقتصادي الصعب، والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي، مثلما مرت بالعديد من التحديات في الفترة الماضية، لافتا إلى أن الشعب المصري حول العديد من التحديات والمشاكل التي واجهته إلى تاريخ سابق له، وعلى رأس هذه التحديات كانت أزمة الإرهاب. 

 

الرئيس السيسي: بالعمل والهمة قادرون على تجاوز الأزمة الاقتصادية

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته خلال حوار مع أهالي السلوم ومطروح خلال زيارته للسلوم: "لما بقول إننا نشتغل على كامل الدولة قصدت بيها إننا محتاجين نعمل كتير، كتير أوي مش طريق بس أو مدرسة بس، طريق ومدرسة ومزرعة وقطر وحاجات كتير أوي عشان إحنا بنتكلم على 105 ملايين نسمة، إحنا كتير، محتاجين شغل كتير". 

 

وتابع الرئيس السيسي: "لو مشتغلناش بالهمة في كل حتة وعلطول، إحنا كنا شغالين أثناء فترة كورونا، ودلوقتي شغالين، وهنفضل شغالين كده لغاية ما نعدي من الظرف الاقتصادي الصعب". 

 

وواصل الرئيس السيسي، أن التحدي الاقتصادي الذي يواجه مصر كبير، ونستطيع بفضل الله تجاوز هذا التحدي بالتعاون سويا، ويكون تاريخ، مثل الإرهاب ومثل العديد من الأمور التي أصبحت تاريخ بفضل الله، "الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر سيكون تاريخ هو الآخر بالشغل والعمل زي ما عملنا حاجات كتير مع بعض". 

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، إلى مدينة السلوم لتفقد الارتكاز الأمني المشترك بمنفذ السلوم بمحافظة مطروح.

وتلقى الرئيس السيسي تحية كبيرة من الأهالي، وخاصة الأطفال الذين استقبلوه بالغناء والتصفيق الشديد، للتعبير عن سعادتهم بلقائه. 

 

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، النقطة الأمنية المشتركة للقوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم في محافظة مطروح، حسب ما نقلته قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وخلال الجولة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي سؤالا لأفراد الارتكاز الأمني من رجال الجيش والشرطة، قائلا :" أخباركم ايه ، وبتخدوا إجازة كل قد ايه، ومش عايزين أي حاجة".

ليرد عليه إحدى الضباط في الارتكاز الأمني، :"بنزل كل عشرين يوم عمل ، وباخد عشر أيام إجازة". 

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