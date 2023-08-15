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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

البنك الزراعي: 10 فرص تدريبية لأوائل الخريجين بجامعة الفيوم وتعيين 5 شباب

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، فعاليات الندوة التي عقدت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بعنوان "ريادة الأعمال والعمل الحر.. ودور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني"، وذلك على هامش توقيع اتفاق تعاون بين جامعة الفيوم، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئبس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات جهاز تنمية المشروعات، والبنك الزراعي المصري، وأساتذة الجامعة والطلاب.

 

وفي كلمته، أكد محافظ الفيوم، أهمية نشر ثقافة العمل الحر وتأهيل الشباب لسوق العمل وريادة الأعمال، والحرص على حصر الاحتياجات والاستثمار الجيد من خلال فتح مشروعات تنموية بكافة القطاعات والمجالات، والبعد عن التفكير بشكل تقليدي، واقتحام مجالات العمل الحر بكل الطرق.

 

ولفت المحافظ، إلي أن الدول التي نجحت وتقدمت، استطاعت أن توظف إمكانياتها وتستغل الفرص الاستثمارية والتنافسية بها، الاستغلال الأمثل، وعلينا جميعاً أن نغتنم الفرص المتاحة ونعمل جاهدين من أجل بناء مصرنا الحبيبة، وفيومنا الغالية.

 

فيما أعرب رئيس جامعة الفيوم، عن سعادته لزيارة محافظ الفيوم ورئيس البنك الزراعي المصري ورئيس جهاز تنمية المشروعات، للجامعة، مؤكداً على أهمية التعاون والتشابك بين كافة الجهات، من أجل تحقيق مستقبل مُشرق وغدٍ أفضل للجميع، مثمناً كافة جهود الدولة ودورها البارز في إعداد كوادر واعدة، وتدريب ودعم الشباب خريجي الجامعات للمشاركة في بناء التنمية المجتمعية المنشودة.

 

من جهته قدم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الشكر لجميع الحضور المشاركين في فعاليات الندوة، معرباً عن سعادته لمشاركته في تلك الندوة التي تضم كوكبة من أصحاب الفكر المستنير، مؤكداً أن جهاز تنمية المشروعات يسعي دائماً لخدمة الجميع، ويعمل علي تشجيع الشباب للإقبال على القطاع الخاص، موضحاً أن مصر تتمتع بجهاز مصرفي قوي مما يُسهم في تمويل مشروعات الشباب الجادة.

 

وأضاف، أن جهاز تنمية المشروعات، يقوم بدراسات الجدوي لأفكار الشباب الناجحة، لتنفيذ مشروعاتهم علي أرض الواقع، وأن الجامعة والمحافظة، تساندنا بالبيانات والمعلومات اللازمة، موضحاً أن دور الجهاز يقوم علي التدريب والتأهيل، ومساعدة الشباب أصحاب المشروعات لتصدير منتجاتهم.

 

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك أُنشئ عام 1930 تحت اسم بنك التسليف، وبعد ذلك تم تسميته "بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأخيراً البنك الزراعي المصري، لتقديم كافة الخدمات المصرفية للجميع، مؤكداً أن دور البنك ليس تمويلي فقط، إنما يشمل دعم الاقتصاد بكافة الطرق.
وأضاف "فاروق": نحن نمد أيدينا لأي فكرة من أبنائنا طلاب الجامعة، لدعمها ودراستها وتحويلها إلي واقع ملموس في حالة جديتها، لافتاً إلى أن البنك سيوفر 10 فرص تدريبية لأوائل الخريجين بجامعة الفيوم، يتم تعيين 5 شباب من بينهم بأحد فروع البنك بالمحافظة وذلك لمدة 4 سنوات.

 

وفي ختام الندوة، تم فتح باب المناقشة والحوار، حيث قام طلاب الجامعة بطرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول آليات وطرق تمويل وتنفيذ المشروعات، وجهات الدعم، وكيفية إعداد دراسات الجدوي، وكيفية التوسع في المشروعات مستقبلاً، ونوعيات المشروعات وفئاتها، وقام محافظ الفيوم، ورئيس الجامعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ورئيس البنك الزراعي المصري، بالرد عليها.

 

محافظ الفيوم يستقبل رئيسي جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي لبحث سبل التعاون

 

 

 

محافظ الفيوم يستقبل رئيسي جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعي لبحث سبل التعاون

 

 

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