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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يعلن نتائج لقائه مع نظيره التركي في بغداد

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي مع نظيرة التركي

التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال زيارة الأخير على العراق، حيث عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء جلسة المباحثات الثنائية.

وفي المؤتمر الصحفي، قال وزير الخارجية العراقي، إن هذه الزيارة الأولى لـ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد، لافتا إلى عقد اجتماع عملي ومهم مع فيدان تناول العلاقات العراقية التركية.

وأضاف حسين أن الاجتماع تطرق إلى ملف المياه، حيث إن البلدين متأثران بالتغير المناخي، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة حصول العراق على حصة عادلة من المياه، بينما اقترح الوزير التركي تشكيل لجنة مشتركة دائمة لبحث الموضوع.

وشدد حسين في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على أن  الجفاف يهدد الاقتصاد العراقي والزراعة.

كما قال وزير الخارجية العراقي، إن اللقاء مع نظيرة التركي تناول ملف التواجد العسكري التركي في العراق.

وأشار حسين إلى أن الدستور العراقي لا يسمح لأي منظمة باستخدام العراق منطلقا للهجوم على دول الجوار، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تسهيل منح العراقيين سمات الدخول إلى تركيا، حيث إن هنالك حوالي 700 ألف عراقي يعيشون في تركيا.

وتابع: "كما تناول الاجتماع تطرق لضرورة عقد اجتماع للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، وناقش أيضا ضرورة تسريع الاتفاق على مذكرات التفاهم وإدخالها للعمل".

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