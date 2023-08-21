خالتها متهمة.. عقوبات صارمة بعد اعتداء ممرضتين على رضيعة في العراق

بعد انتشار مقطع مصور يظهر تعنيف ممرضتين لطفلة حديثة الولادة، أصدرت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق إجراءات عقابية بحق مستشفى في أربيل بقسم (الخدج).

شملت الإجراءات العقابية التي نشرتها الوزارة العراقية في بيان نقلته وكالة "شفق نيوز" 7 نقاط:

1-إعفاء الممرضتين بالمستشفى وهما (گ،ع.ع) و (س،ص،م) ) رغم عدم وجود تصريح بعملهما في قائمة المستشفى.

2-وقف الممرضتين عن العمل في المجال الطبي والصحي لمدة 6 أشهر.

3-إغلاق قسم الأطفال حديثي الولادة (الخدج) بالمستشفى لعدم وجود الشروط الصحية لحين التنظيم.

4-اتباع الإرشادات الصحية وإغلاق وتعليق قسم جراحة الولادة.

5-معاقبة المدير والمستشفى وفق ضوابط غرامة المخالفات.

6-إنذار مدير المستشفى لعمل الأطباء والموظفين والعاملين بالمستشفى حسب القائمة المعتمدة من وزارة الصحة.

7- تحويل ملف انتهاك حقوق المرضى إلى المحكمة المختصة.

تعليق خالة الطفلة والمستشفي

وعلقت خالة الطفلة المعنفة، التي كانت إحدى الممرضات المتهمات بالتعنيف، مفضّلة عدم كشف اسمها، بإن "المقطع تم تصويره بطلب من والدي الطفلة والهدف منه مداعبتها وليس تعنيفها، كما أن كوادر المستشفى لا يحق لهم استخدام الهواتف داخل العمليات لكنها أدخلت الهاتف بموافقة إدارة المستشفى".

من جانبها، نبهت إدارة المستشفى أن هذه الطفلة بقيت أقل من 24 ساعة في قسم الخدج للاطمئنان على صحتها"، لافتة إلى أن المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تم التلاعب به وتسريعه ووضع الموسيقى عليه والنسخة الأصلية من المقطع المصور محفوظة.

وتابعت إدارة المستشفي أنه بعد ظهور حقيقة أن العائلة ليست لديها أي مشاكل مع الممرضتين نعمل مع الجهات المعنية على إعادتهما للعمل وهما جزء من عائلة الطفلة.