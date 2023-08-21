الإليزيه يعلن مصرع عسكري فرنسي في العراق

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، مقتل عسكري فرنسي في العراق خلال مهمة تدريب مع الجيش العراقي.

وكان الإليزيه قد أصدر بيانا قال فيه، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، يؤكد دعمه للشعب العراقي والسلطات العراقية وعزم «باريس» على مواصلة العمل إلى جانبهم لتدريب القوات الأمنية التي تكافح الإرهاب.

قال الرئيس الفرنسي، إن جنديا فرنسيا قتل في حادث سير بالعراق، حيث كان "يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية".

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن الرقيب بابتيست جاوتشوت "أصيب بجروح بالغة الخطورة عندما انحرفت سيارته عن الطريق".

وقالت الوزارة إنه خضع لعملية جراحية طارئة في مستشفى أربيل لكنه توفي متأثرا بجراحه، بينما كان الجندي الذي كان برفقته وقتها يعالج في مستشفى عسكري ببغداد.