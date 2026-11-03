قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لا يمكننا السماح لليسار بالسيطرة على الولايات المتحدة
ترامب: مواجهتنا مع إيران ليست حربا بالمعنى التقليدي ونسيطر على الوضع بالكامل
شقيقة سعاد حسني تحرر محضرا ضد نجل الفنان الراحل توفيق الدقن.. لهذا السبب
رئيس الوزراء يشهد إطلاق البرنامج الوطني لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم
تحقيق قضائي في وفاة مهاجم تينيريفي.. وتقرير الحكم يكشف تفاصيل اصطدامه بحارس أندورا
وزير المالية: شراكة استراتيجية مع أفريقيا لدعم التعاون الضريبي
الصحة تنظم زيارة ميدانية لوفد رفيع من بنك الاستثمار الأوروبي إلى «فاكسيرا»
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروماني تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية
ترامب يفجر مفاجأة: وقف المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل بنهاية العام الجاري
وزير التعليم : الدولة مهتمة بتقديم أوجه الدعم المادي والمهني للمعلمين والإرتقاء بمستواهم
تخصيص حصص إضافية بالمدارس لمعالجة ضعف مهارات القراءة والكتابة والحساب
وزير التعليم: التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية هدفها قياس مستوى الطلاب بصورة مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: التنسيق لتنفيذ تكليف الرئيس بالبدء في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء خالد عبد الله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المُسلحة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس حسام طاهر، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، واللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد رمضان، ممثل شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق لتنفيذ تكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن توصيات "منتدى مصر 2026"، بالبدء في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتباراً من يناير 2028، وذلك في إطار مواصلة جهود تطوير القرى المصرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبنائها.  
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حالياً على متابعة تشغيل كل مشروعات المرحلة الأولى التي يتم الانتهاء من تنفيذها، ودخولها الخدمة لتحقيق أهدافها الخدمية والتنموية، كما تتبع معايير محددة عند تنفيذ المرحلة الثانية، من خلال الدروس المستفادة بالمرحلة الأولى، بحيث سيتم التركيز على سرعة تنفيذ المشروعات التي تستحوذ على أهمية كبيرة لدى المواطن، مثل مشروعات الصرف الصحي، والمشروعات التعليمية والصحية.

وأضاف رئيس الوزراء في هذا الإطار، أن المرحلة الثانية ستشهد الاعتماد بصورة كاملة على المُنتج المحلي من المصانع المصرية، حيث تم في هذا الصدد التكليف بتشكيل لجنة مركزية تتولى التعاقد والشراء المركزي لكل المُعدات والمُهمات المطلوبة للمرحلة الثانية، للحصول على أفضل الأسعار، ووفقا للموارد المالية المتاحة للمشروعات المحددة، وذلك في ضوء التحديات الإقليمية والظروف الجيوسياسية الراهنة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الخاص بتشغيل المشروعات التي تم تسليمها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وعددها نحو 18540 ألف مشروع، وذلك من إجمالي 24201 ألف مشروع تم الانتهاء منها ضمن هذه المرحلة.  

كما تم استعراض موقف الترتيبات الخاصة بالبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في ضوء تكليف فخامة الرئيس خلال منتدى "مصر 2026"، بما في ذلك موقف تحديد المشروعات في القطاعات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة ضمن محافظات المرحلة الثانية، وموقف تخصيص الأراضي لتنفيذ تلك المشروعات، حيث كلف رئيس الوزراء جهات الولاية للأراضي المُحددة بسرعة تسليمها للوزارات والجهات المنفذة للمشروعات.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

تعرضك لمحضر سرقة.. أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

الزمالك

تحركات رموز الزمالك لإسقاط شركة الكرة.. اجتماع مرتقب في فيلا فاروق جعفر

ميدو

مش هتصدقوا.. ميدو يكشف مفاجآت بشأن مخالفات الزمالك المالية وغرامات بالملايين

حيام وشيكا

حبًا في العميد.. شيكابالا يطالب حسام حسن بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

أمير هشام يكشف عن موقف حمزة عبد الكريم من لقاء أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

رويدا

رويدا فتحي تتوج ببرونزيه بطولة العالم لرفع الأثقال

بسبب وفاة خيسوس دي ميجيل .. تأجيل إقامة مباريات كأس الملك والملكة في إسبانيا

بسبب وفاة خيسوس دي ميجيل .. تأجيل إقامة مباريات كأس الملك والملكة في إسبانيا

بالصور

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية بدون ما تفك.. سر التماسك والطعم الأصلي

كفتة رز
كفتة رز
كفتة رز

ترامب: الانتخابات النصفية هي الأهم.. واتفقت مع نتنياهو على وقف المساعدات لإسرائيل

عمليات التصويت في أمريكا
عمليات التصويت في أمريكا
عمليات التصويت في أمريكا

كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟.. إليك الطريقة الصحيحة

كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟إليك الطريقة الصحيحة
كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟إليك الطريقة الصحيحة
كيفية قراءة تحليل الكوليسترول ؟إليك الطريقة الصحيحة

لمرضى السكري.. دواء شهير يقلل الجلطات بنسبة 60%

السكري
السكري
السكري

فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «نام الليل» من ألبوم «حلم جديد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد