العراق يوضح حقيقة حشد قوات أمريكية داخل أراضيه

نفى العراق، حشد قوات أمريكية داخل أراضيه، مؤكدًا أن هناك استبدالا للقطعات الأمريكية المتوجدة في سوريا.

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية خالد اليعقوبي، أنه لا صحة لوجود تحشيد للقوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية.

وقال اليعقوبي إن "القيادات العراقية في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي ركزت على حفظ سيادة العراق"، مبينا أن "العراق حصل على جميع طلباته في مفاوضات واشنطن".

وأضاف، أنه "تم توقيع محضر اجتماع بين العراق والولايات المتحدة"، مؤكدا أن "الاتفاق يقضي بطيران الطائرات المسيرة بالمناطق الأمنية بموافقة الحكومة العراقية حصراً".

وتابع: "لا يمكن لأي طرف من المفاوضات التصرف بشكل منفرد"، لافتا إلى أن "رئيس أركان البيشمركة كان موجوداً ضمن الوفد الأمني في واشنطن".

وإشار إلى "عدم وجود أي فقرات أو اجتماعات سرية في المفاوضات مع واشنطن"، مؤكدًا أنه لا يوجد تحشيد للقوات الأمريكية وإنما استبدال للقطعات الأمريكية المتواجدة في سوريا.