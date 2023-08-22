بيان عاجل من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط بين أنقرة وبغداد

أكد وزيرا النفط العراقي والتركي، اليوم الثلاثاء، على أهمية استئناف تدفقات النفط بين البلدين بعد الانتهاء من عمليات التأهيل للأنابيب، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان لها، إن نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ووزير الطاقة حيان عبد الغني، التقى في العاصمة التركية أنقرة وزير الطاقة والثروات الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وأضافت الوزارة العراقية أن الوزيرين ناقشا عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة التي يتطلب تنفيذها بعد حادث الزلازل في شباط الماضي.

ووفقا للبيان، أكد الوزيران على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة.

وأشار البيان الى أن اللجنة الاقتصادية العراقية التركية المشتركة التي يرأسها الوزيران قررت عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة في بغداد، على أن يحدد موعدها لاحقاً.