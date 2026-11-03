نيكي بات يشن هجومًا حادًا على ليساندرو مارتينيز: «كانوا مزقوا رأسه في أيامنا»

شنّ نيكي بات، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، هجومًا حادًا على الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع الفريق الإنجليزي، بسبب مشاركته في رفع لافتة سياسية تؤكد تبعية جزر فوكلاند للأرجنتين، عقب فوز منتخب بلاده على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، معتبرًا أن مثل هذا التصرف لم يكن ليمر دون انتقادات قاسية داخل غرفة ملابس يونايتد خلال فترة لعبه.

وكان مارتينيز ضمن مجموعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني الذين رفعوا لافتة كُتب عليها «لاس مالفيناس أرجنتينية»، أي «جزر فوكلاند أرجنتينية»، عقب الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي المونديال.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» غرامة مالية على الاتحاد الأرجنتيني بلغت 235 ألف جنيه إسترليني، بسبب ما وصفه باستعراض ذي طابع سياسي.

نيكي بات ينتقد تصرفات مارتينيز

ووفقًا لصحيفة «تلجراف» البريطانية، انتقد بات، المتوج بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، تصرفات المدافع الأرجنتيني، معتبرًا أنه لا يستحق التعاطف في ظل ما يقدمه من أداء داخل الملعب، إلى جانب مواقفه وتصريحاته الأخيرة.

وقال بات خلال ظهوره في برنامج «بيرس مورجان أنسينسورد»: «إنه يعيش في بلدنا ويرقص حاملًا العلم الأرجنتيني في كأس العالم. ماذا يفعل؟ ثم يتوقع من الناس أن يربتوا على كتفه عندما يقدم مباراة سيئة».

وأضاف لاعب يونايتد السابق أن مارتينيز يتعامل بحساسية مفرطة مع الانتقادات، رغم توجيهه انتقادات علنية لمسؤولي النادي بسبب سياسة التعاقدات.

هجوم بسبب انتقاد إدارة مانشستر يونايتد

وانتقد بات تصريحات مارتينيز التي طالب خلالها مسؤولي مانشستر يونايتد ببذل مزيد من الجهد في سوق الانتقالات، معربًا عن خيبة أمله من المدير التقني جيسون ويلكوكس، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وقال بات: «لديه الجرأة للظهور في مقابلة وانتقاد المسؤولين بسبب التعاقدات، في حين أنه هو نفسه لا يقدم مستويات جيدة. وإذا كان النادي سيتعاقد مع لاعبين جدد، فسيكون هو من أوائل الذين سيستبدل بهم».

كما ربط لاعب الوسط السابق بين تراجع مستوى المدافع الأرجنتيني وطرده خلال مواجهة تشيلسي، التي خسرها مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، السبت، بعدما تسبب في ركلة جزاء قبل حصوله على البطاقة الحمراء، منتقدًا تدخله بالمرفق خلال اللقاء.

«كانوا مزقوا رأسه في أيامنا»

واستعاد بات الأجواء التي كانت تسود غرفة ملابس مانشستر يونايتد خلال فترة وجوده بالفريق، مؤكدًا أن مارتينيز كان سيواجه انتقادات شديدة من زملائه لو تصرف بالطريقة نفسها في ذلك الوقت.

وقال: «في أيامنا، كانوا مزقوا رأسه تمامًا. كان الجميع سيقول له: من تظن نفسك حتى تتحدث عن زملائك بهذه الطريقة، وأنت تقدم هذا المستوى؟».

وأضاف أن مكانة اللاعب داخل الفريق لا تمنحه الحق في التقليل من زملائه أو انتقادهم، حتى لو كان أفضل لاعب في أوروبا، معتبرًا أن مارتينيز انتقل من لاعب يحظى بحب جماهير مانشستر يونايتد إلى لاعب يطالب بعض المشجعين برحيله.

مارتينيز تحت ضغط الانتقادات

وتأتي تصريحات نيكي بات في وقت يتعرض فيه ليساندرو مارتينيز لانتقادات متزايدة، على خلفية تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تصريحاته بشأن سياسة التعاقدات داخل مانشستر يونايتد، والنتائج السلبية التي يعاني منها الفريق.

وبات المدافع الأرجنتيني محورًا للجدل بين جماهير النادي ونجومه السابقين، في ظل تداخل الانتقادات المتعلقة بأدائه داخل الملعب مع مواقفه وتصريحاته خارجه.