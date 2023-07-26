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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إيرادات النفط تسجل أكثر من 7 مليارات دولار في شهر واحد

صدى البلد

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء أن إيرادات البلاد النفطية لشهر يونيو الماضي، بلغت 7 مليارات و179 مليونا و760 ألف دولار.


و بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و59 ألفا و52 برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليارات و179 مليونا و760 ألف دولار، بحسب الإحصائيات الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"

واشارت الإحصائيات إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 98 مليونا و725 ألفا و620 برميلا.

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 بينما كانت الكميات المحملة من المستودعات إلى الأردن 299 ألفا و445 برميلا، مشيرة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 71.755 دولار.

وأوضحت أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 33 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية على الخليج ومن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية.

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