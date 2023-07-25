خط نفط البصرة – العقبة|تطور جديد بشأن تعاون العراق مع مصر والأردن

علاقات تاريخية وممتدة تجمع مصر والأردن والعراق، ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذت هذه العلاقة منحى أكثر قوة وعمقا، فتعاون الدول الثلاث يأتي في كافة القضايا الإستراتيجية المشتركة؛ لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني قائم على أهداف تنموية.

قادة مصر والأردن والعراق

خط البصرة – العقبة

وأصدرت الحكومة العراقية، الإثنين، بيانا مشتركا بشأن نتائج مباحثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره الأردني بشير الخصاونة في العاصمة بغداد.

وأكد البيان المشترك على أهمية التكامل الصناعي للتحالف الثلاثي المكون من مصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى ضرورة خط النفط العراقي البصرة – العقبة.

وأشار البيان الذي نشره موقع "السومرية" العراقي، إلى ضرورة "التأكيد على أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، ليكون ركيزةً أساسية داعمة لهذه العلاقات".

وتابع "تأكيد أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة (29) للّجنة المشتركة العراقية الأردنية والوثائق التي تم التوقيع عليها في نهاية أعمالها".

ونوه البيان المشترك إلى أهمية الإطار الثلاثي واتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ مخرجات القمم الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، التي أُقيم آخرها في بغداد بتاريخ 27 /6 /2021 وأهمها تنفيذ مشروعات وخلق شراكات تُعنى بتحقيق أقصى استفادة من مذكرة التفاهم للتكامل الصناعي (العراقي، الأردني، المصري) التي دخلت حيز التنفيذ في البلدان الثلاثة".

وقال جمال رائف، الكاتب الصحفي والباحث السياسي، إن الدولة المصرية تعزز من فكرة التكامل الاقتصادي العربي والعمل الاقتصادي العربي المشترك.

وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا العمل يظهر على صعيد التعاون الثنائي ما بين مصر ومختلف الدول العربية وتطوير وتنامي العلاقات الاقتصادية المشتركة، أو حتى على صعيد العمل المشترك الذي يضم أيضا عددا من الدول وهذا يظهر في التعاون الثلاثي الذي يجمع مصر والأردن والعراق.

وتابع: أو يظهر أيضا في فكرة اتفاقية الشراكة من أجل تصنيع تكاملي التي تضم أيضا مصر والإمارات والأردن والبحرين، وبالتالي فكرة الشراكات متعددة الأطراف العربية فكرة في الحقيقة تلقى الآن ترحيبا كبيرا جدا فيما يتعلق بالمجتمع العربي خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب وحدة الصف الاقتصادي العربي وإحداث نوع من التعاون الاقتصادي العربي غير التقليدي.

جمال رائف

تعاون الدول الثلاث

وواصل: بالتالي فإن مصر والأردن والعراق أمامها الكثير من الفرص والمجالات التعاون ودورية انعقاد الآلية الثلاثية التي تجمع الدول الثلاث سواء على مستوى القادة أو المستوى الوزاري لتؤكد أن هناك إرادة سياسية لدعم التعاون الثلاثي.

ولفت قائلا: المجالات في الحقيقة متنوعة سواء على صعيد الطاقة الكهربائية أو فيما يتعلق بالبترول والطاقة النظيفة في مجال اللوجستيات أو نقل السلع خاصة بعد ان ذهبت كل من الأردن والعراق لإنشاء منطقة سلع على الحدود المشتركة فيما بينهما وهذا يدعم فكرة التعاون بين الدول الثلاث.

وأكد أن هذا بجانب التعاون في مجال النقل، ومجالات أخرى في تبادل الخبرات والبنية التحتية والتنمية وخاصة فيما يتعلق بإعمار العراق.

واختتم: إذًا هناك ترويكا عربية تضم مصر والأردن والعراق تشكل الآن نواة لـ عمل اقتصادي عربي مشترك هو الآن في غاية الأهمية في هذه المرحلة خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وسبق الشهر الماضي، وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه ناقش مع نظيره العراقي أوجه التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره العراقي، أنه فى إطار دور القطاع الخاص سيتم افتتاح منتدى الأعمال المصري العراقي بحضور نخبة من رجال الأعمال من البلدين.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى، بنظيره العراقي المهندس محمد السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، مؤكدا أن التاريخ سجل بداية التفاعل النشط بين مصر والعراق منذ 6 آلاف سنة، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة العليا هو تأكيد على حرص البلدين لتفعيل التعاون في مختلف المجالات.

والجدير بالذكر، أن بين مصر والأردن والعراق تحالف ثلاثي، يتضمن اتفاقات تعاون في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، فضلاً عن التنسيق السياسي في ملفات منطقة الشرق الأوسط.

فالتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يشكل فرصة واعدة لتحقيق تكامل صناعي بين الدول الثلاث إلى جانب إتاحة المجال لتنفيذ حزمة من مشروعات التعاون وتعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك.