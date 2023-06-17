إنشاء خط التجارة العربي مع الأردن والعراق |نواب : يسهل نقل البضائع من مصر ..وتوسعات الموانئ استغلال جيد لموقعنا الاستراتيجي

برلماني: إنشاء الموانئ وتوسعاتها يدعم تحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية

برلماني: إنشاء خط التجارة العربي يسهل نقل البضائع

نائب : لابد من التركيز علي تقديم خدمات صيانة الحاويات

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تدشين خط التجارة العربي، بالتعاون مع دولتي الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية، موضحا أن تم عمل برتوكول تعاون لخط التجارة العربي لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عبر النقل البري، إلى منطقة العقبة، وعبر العقبة إلى طابا عن طريق عبارات النقل، ما يساهم في تعظيم الموانئ وحركة التجارة.

وأضاف وزير النقل، خلال افتتاح محطة تحيا مصر، متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم التنسيق مع كل الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتعظيم حركة التجارة، والموانئ المصرية، وخدمة الأشقاء العرب في منطقة الخليج، والأردن والعراق، وذلك لنقل صادراتهم للعالم عبر الموانئ المصرية.

وأكد أن خط التجارة العربي، يستهدف نقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج بريا، وباستخدام السكك الحديدية وصولا إلى منطقة العقبة، مشيرا إلى أن شركة الجسر العربي للملاحة تنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج من العقبة إلى طابا ونويبع باستخدام عبارات الشركة المملوكة لـ مصر والأردن والعراق.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالجهود المبذولة في التوسع في الموانئ، موضحين أهم فوائد وأهداف هذا التطوير ودعمه للاقتصاد الوطنى.

بداية، قال النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع النقل البحري يحظى باهتمام كبير من الدولة حيث يظهر ذلك من خلال الإنشاءات الجديدة للموانئ بمختلف المناطق الاستراتيجية علي مستوى الجمهورية واستغلالها الاستغلال الأمثل في النهوض بهذا القطاع.

مركز للتجارة العالمية

أكد “ الضبع ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توقيع بروتوكول إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا، يأتي في ظل جهود مصر لأن تصبح مركزا للتجارة العالمية، علاوة علي تيسير حركة العمليات التجارية ومضاعفتها.

أشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلي أن الفترة الحالية تشهد خطوات غير مسبوقة في تهيئة البنية التحتية للموانئ المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر، من أجل الارتقاء بمنظومة النقل ومنحها القدرة علي المنافسة العالمية، معقبا " علي سبيل المثال ميناء اسكندرية يسبق العديد من الموانئ الدولية في التكنولوجيا المستخدمة والتوسعات وأطوال الأرصفة وغيرها.

وأستطرد النائب : الإضافة حاليا لأرصفة البضائع بالموانئ، تتم بالكيلو مترات مما يعد إنجازا لمنظومة التجارة البحرية حيث تخطت الإضافة لأكثر من 100 كيلو متر، فضلا عن إنشاء محطات متعددة الأغراض مثل محطة “ تحيا مصر”.

ومن جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التطوير والتوسعات شهدتها الموانئ البرية والبحرية في عهد الرئيس السيسي، تلك الحالة التي لم تحدث منذ عقود طويلة، من أجل استغلال الموقع الجغرافي المتميز في النهوض بحركة التجارة.

تسهيل نقل البضائع

وأكد يحيى لـ “صدى البلد”، أن توقيع بروتوكول إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا، من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة لتسهيل عملية نقل البضائع وزيادة عمليات التبادل التجاري.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن البنية التحتية التي تم إنشاءها للتوسع في محطة “ تحيا مصر” بتكلفة مصرية خالصة من مؤسسات وشركات ، تلك المحطة التي ستخدم حركة الملاحة العالمية لما تملكه من إمكانات أهمها القدرة الإستيعابية للتخزين وأطوال الأرصفة التي توجد داخل البحر أيضا وليس بالخارج فقط.

واستطرد نائب الإسكندرية، أن موانئ المحافظة طرأ عليها نوع فريد من التطوير والنمو يتماشي مع طموحات الدولة في النهوض بقطاع النقل البحري الذي يمثل أهمية كبري في الارتقاء بمستوى معدلات النمو الإقتصادى.

فيما قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن جهود مصر في إنشاء وتوسع الموانئ يأتي في ظل الرغبة في التحول إلى دولة محورية تتميز بموقع استراتيجى حيوى يمكنها من سهولة تداول البضائع ونقلها بين مختلف الدول.

دولة ذات طابع تجاري دولى

و أكد “ ابو سريع ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توقيع بروتوكول إنشاء "خط التجارة العربى" مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا، يعد من أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة في التوسع في صناعة الخدمات اللوجيستي والتحول إلي دولة ذات طابع تجاري دولى.

و أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هناك حُسن إدارة لموارد الدولة واستغلال لمقوماتها الطبيعية يمكنها من التوسع في الموانئ، من خلال زيادة أطوال أرصفة الشحن، والعمل علي إلحاق هذه الموانئ بأحدث التقنيات التكنولوجية في مجال نقل وشحن البضائع.

و أستطرد النائب : كما أنه لابد من التركيز علي توطين صناعة الحاويات وتقديم خدمات صيانتها خاصة في حالات الأعطال التي تحدث بشكل مفاجئ للسفن، أيضا تعمل هذه الصناعة علي توفير فرص عمل شاغرة للمهندسين البحريين والفنيين وغيرهم من الفئات العاملة بهذا المجال.

وأختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي أن خط التجارة العربي يدعم سوق عربي تصديري مشترك يخدم المصلحة العامة للدول العربية المشاركة.