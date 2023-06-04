خبير اقتصادي يكشف أهمية تطوير الموانئ بالنسبة للدولة واستغلال مياه الأمطار.. فيديو

أكد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الإقتصاد بجامعة قناة السويس، أن مياه الأمطار هي مورد من مصادر المياه، مشيرا إلى أنه أصبح لزاما على الدولة بعد أزمة المياه، كان لا بد من الاستفادة من مصادر المياه سواء الأمطار أو غيرها.

وقال محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن موانئ الإسكندرية بصفة عامة تتحكم بمسبة 60% من حركة التجارة التي تدخل إلى مصر، وتعمل على تسهيل حركة السفن.

الرفع بقدرة الموانئ المصرية

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، أن الخطوات إلى تتخذها الدولة مدروسة في هذا النهج، وتعمل على الرفع بقدرة الموانئ المصرية وزيادة القدرات والمساحات لانتظار البضائع الواردة أو الصادرة.