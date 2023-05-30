خبير اقتصادي: التحول الرقمي أهم أدوات حل مشكلات المستثمرين.. فيديو

أكد الخبير الاقتصادي، محمد البهواشي، أن هناك جهود متواصلة من الدولة لزيادة الاستثمارات والأهم هو سرعة وصول الحلول المطروحة إلى الموظفين لتنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن التحول الرقمي من أهم أدوات حل مشكلات المستثمرين في الوقت الحالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن التحول الرقمي يساهم في الحد من الروتين وإزالة المعوقات والتعامل مع الشكاوى من المستثمرين بشكل سريع، لافتا إلى أنه خلال الشهر الحالي تم رصد ما يقرب 1900 شكوى وتم حل 1500 منها بالفعل، وهذه الأمور ايجابية في سبيل تعزيز مناخ الاستثمار.

و تابع الخبير الاقتصادي، أن هناك قرارات تتخذها الحكومة ولكنها قد لا تتنفذ بالشكل الصحيح وبالتالي تشدد الدولة على ضرورة المرونة وتنفيذ القرارات كما تخرج حرصا على تعزيز مناخ الاستثمار.

ولفت إلى أن الدولة لديها إرادة حقيقية لدعم الاستثمار، وتعول على القطاع الخاص بأن يكون الدافع في الفترة القادمة للاقتصاد المصري.