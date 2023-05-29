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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 90 دولة..أبو الانترنت يتحدث عن تسارع التحول الرقمى بمؤتمر GSR23 بشرم الشيخ

صدى البلد

يقام المؤتمر الدولي لمنظمي الاتصالات بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023 بمشاركة أكثر من 700 متخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من أكثر من 90 دولة، وأحد أبرز المشاركين بالمؤتمر هو العالم الأمريكي فينت سيرف والملقب بــــ" أبو الانترنت"، حيث سيتحدث سيرف باليوم الأول للمؤتمر عن الموضوعات الخاصة بالبنية التحتية الرقمية الآمنة، والاستعدادات المطلوبة للتصدي للتهديدات السيبرانية عبر الانترنت، وطرق تعزيز الأمن والسلامة وبناء الثقة في خدمات الانترنت خاصةً مع تسارع التحول الرقمي لجميع القطاعات والخدمات.

هذا وقد شارك فينت سيرف في صياغة بروتوكولات الإنترنت/ التحكم في نقل البيانات TCP/IP وفي تكوين شبكة الإنترنت أيضًا، وهو أحد "آباء الإنترنت" وعضو سابق في المجلس الوطني للعلوم وعضو حالي في الأكاديمية الوطنية للهندسة، كما حصل على العضوية الأجنبية للجمعية الملكية البريطانية والأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الهندسية، كذلك حصل فينتون جي سيرف على زمالة جمعية آلات الحوسبة "ACM"، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE"، والرابطة الأمريكية للعلوم المتقدمة "AAAS"، وجمعية الحاسبات البريطانية "BCS:، وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم منحه وسام الحرية الرئاسي وقلادة العلوم الوطنية الأمريكية في مجال التكنولوجيا والابتكار، كما حصل سيرف على جائزة الملكة إليزابيث للهندسة ، وجائزة أمير أستورياس، وجائزة اليابان، وجائزة تورنغ، ووسام جوقة الشرف، وميدالية فرانكلين، والجائزة الدولية لكتالونيا بالإضافة إلى 29 درجة تقدير.

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