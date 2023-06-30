حلمي النمنم: ما تعرضت له مصر في 2011 أشبه بغزو العراق

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ما حدث في يناير 2011، عملية ممنهجة لتدمير مؤسسات الدولة المصرية، كما أن هناك استخدام للمتفجرات في تدمير الحزب الوطني الديمقراطي.

وأضاف النمنم خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، فى تغطية خاصة لذكرى 30 يونيو، ببرنامج 'صالة التحرير' عبر قناة صدى البلد،أن اقتحام السجون بمعدات ثقيلة في الصحراء، ليس من قبل الثوار، ولكن هناك تنظيم ممنهج كان يسعى لتدمير مصر.

وتابع: ما حدث في 28 يناير 2011 غزو خارجي ممنهج ضد مصر، كما أن هناك أصوات كانت تنادي بهدم قوات الدفاع والقضاء، مشيرًاإلى المطالب الفئوية تسعى لهدم الثورات، كما أن هذه المطالب تتمثل في إزاحة كل القيادات من الدولة، وزيادة المرتبات وتعيين عدد لا حصرله من المواطنين في أجهزة الدولة.



غزو مصر بالقوة الناعمة



وأوضح النمنم أن ما حدث في مصر 2011، أشبه بغزو العراق، ولكن بصورة ناعمة، كما أن الديمقراطية هي الباب الخلفي لاحتلال الدول في المنطقة العربية.

وأكمل: كان على الرئيس مبارك ونظامه محاولة تجنب تكرار سيناريو العراق، وعدم توريث الحكم، لافتًا إلى أن هناك ضغوطات أمريكية على مصر عقب ثورة يناير.



