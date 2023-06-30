حلمي النمنم: الإخوان كانوا سيحرقون مصر إذا لم يفز مرسي بانتخابات الرئاسة

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن أمريكا كانت تتعامل مع مصر على أنها دولة احتلال تعطي أوامر وتشكيلات للمجالس، مؤكدا على أن ذلك كان مخططا له لإحداث ما حدث في العراق وأفغانستان، وهذا ما كان يعاب عليه النظام السابق.





وأشار حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة ببرنامج صالة التحرير في المذاع على قناة صدي البلد إلى أن انتخابات الرئاسة التي فاز بها الإخوان كان يجب أن يفوز بها مرشح الجماعة، وذلك حدث بدعم من حكومة أوباما الأمريكية، على الرغم من وجود أسماء كبيرة مثل عمرو موسى في ذلك الوقت، لكن حينها كان الاختيار بين الفلول أو الإخوان.





ولفت النمنم إلى أن الإخوان حينما جلسوا مع جون كيري أكدوا عدم رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية وكرسي مصر، لكنهم خالفوا ماقالوه واتخذوا مسار إما محمد مرسي ينجح في الانتخابات أو تحترق مصر.





وعلق: الإخوان كانت ستجعل مصر ولاية مثل طالبان وليست جمهورية، وهذا يعد خروجا صريحا على الدستور، والجماعة هي فكرة من أساس المخابرات البريطانية، ومحمد مرسي حينما قال عن اليهود قردة وخنازير هاتفت هيلاري كلينتون محمد مرسي بسحب تصريحاته.

التكتل الجماهيري

وتابع وزير الثقافة الأسبق: التكتل الجماهيري لا يحقق أي نتائج لأن مؤسسات الدولة قد لا تتعاطف مع ذلك وهذا ما حدث في تركيا، لكن القيادة العامة للقوات المسلحة كانت بجانب الشعب في مشهد 30 يونيو.

واختتم حلمي النمنم: حرق الكنائس كان خطة إخوانية ضمن خطط الهدم والتخريب لمؤسسات الدولة والشخصيات العامة مثل شيخ الأزهر والبابا تواضروس.



