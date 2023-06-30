حلمي النمنم: الشعب قُسم لـ3 فئات بعد 2011 بهدف التسخيف

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو شهدت العديد من التفاصيل المهمة، خاصة بعد الأحداث الدامية التي قامت بها جماعة الإخوان المحظورة منذ 2010.

وقال حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير في المذاع على صدي البلد ، أنه بصدد إصدار كتابا عن جماعة حسن البنا كيف وصلوا للحكم وكيف أزيحوا عنه.

أي ثورة

وعلق: أي ثورة تحتاج لتكتل واسع لكي تنجح، ووجود هدف وطني متفق عليه، وبعد استجابة مبارك لمطلب التنحي بدأ تقسيم الشعب بقصد الإهانة والتسخيف، وكان بينهم الثوار الحاصلين على حصانة، والفئة الـ2 هم الفلول، لكن مفهوم الفل غير موجود وواضح، والفئة الثالثة هي الأغلبية الصامتة وهم من أطلق عليهم حزب الكنبة، الذين تعرضوا للاستخفاف والسخرية.





وتابع وزير الثقافة الأسبق: الدكتور حسام بدراوي هو من ذهب لمبارك وطلب منه التنحي في يناير، تم تصنيفه على أنه فلول





https://youtu.be/kpUVS1_ATHw