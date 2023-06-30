عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي النمنم: الشعب قُسم لـ3 فئات بعد 2011 بهدف التسخيف

حلمي النمنم
حلمي النمنم

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن ثورة 30 يونيو شهدت العديد من التفاصيل المهمة، خاصة بعد الأحداث الدامية التي قامت بها جماعة الإخوان المحظورة منذ 2010.

وقال حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير في المذاع على صدي البلد ، أنه بصدد إصدار كتابا عن جماعة حسن البنا كيف وصلوا للحكم وكيف أزيحوا عنه.

أي ثورة

وعلق: أي ثورة تحتاج لتكتل واسع لكي تنجح، ووجود هدف وطني متفق عليه، وبعد استجابة مبارك لمطلب التنحي بدأ تقسيم الشعب بقصد الإهانة والتسخيف، وكان بينهم الثوار الحاصلين على حصانة، والفئة الـ2 هم الفلول، لكن مفهوم الفل غير موجود وواضح، والفئة الثالثة هي الأغلبية الصامتة وهم من أطلق عليهم حزب الكنبة، الذين تعرضوا للاستخفاف والسخرية.


 

وتابع  وزير الثقافة الأسبق: الدكتور حسام بدراوي هو من ذهب لمبارك وطلب منه التنحي في يناير، تم تصنيفه على أنه فلول


 

https://youtu.be/kpUVS1_ATHw

30 يونيو الإعلامية عزة مصطفى الثقافة الدكتور حسام بدراوي برنامج صالة التحرير جماعة الإخوان جماعة الإخوان المحظورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

الباص وقف فجأة.. إصابة 5 سياح إيطاليين أمام فندق مينا هاوس بالهرم

عمل نبيل.. رد عاجل من إيران على تصريحات بوتين حول القرآن

ترشيحاتنا

ماتوا على "عرفات"| 14 مصريا يلاقون ربهم بالأراضي المقدسة.. “صباح” توفت ساجدة.. و"راجية" تمنتها

فضل أيام التشريق.. حكم صيامها والأعمال المستحبة فيها

رغم الحرب.. روسيا تسجل أقل نسبة بطالة في تاريخها

للبيع في العيد| سيارات شبابية تبدأ من 75 ألف جنيه

معركة حول عوائد الإعلانات| أستراليا وكندا وكاليفورنيا تقود ثورة ضد جوجل وفيسبوك

متى ينتهي وقت الأضحية.. وهل جميعها تقبل؟.. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير مكياج يكشف أحدث صيحة في ألوان طلاء الأظافر خلال عيد الأضحى

بملابس لافتة | ياسمين عز تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كوارع بالكيس الحراري| بمذاق لا يقاوم

تحذير عاجل.. علامات في الممبار تصيب بالأمراض| ارميه فورا

فيديو

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

صراع بين الأهلي وبيراميدز لخطف لاعب الزمالك السابق.. فيديو جراف

رد فعل شيخ الأزهر وأمريكا بعد السماح بحرق المصحف.. فيديو جراف

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ