تواصل فعاليات سفينة النيل للشباب العربي بمشاركة وفود 13 دولة

تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفني، تنفيذ فعاليات مشروع سفينة النيل للشباب العربي ، بمشاركة ١٢٠ شاب وفتاة من ١٣ دولة عربية ( الأردن - الامارات - المغرب- البحرين - ليبيا -الصومال- السودان - اليمن - فلسطين - موريتانيا - مصر- الجزائر- العراق )، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

و يهدف مشروع سفينة النيل إلى إتاحة الفرصة للشباب العربي بزيارة المعالم السياحية والأثرية المصرية، وتشجيع السياحة العربية علاوة على تعريف الشباب العربي بحضارة وادى النيل التي تمر عليها السفينة في رحلتها التي بدأت من محافظة أسوان يوم ٤ أكتوبر وصولا للقاهرة يوم ١٤ من نفس الشهر .

كما يتضمن برنامج السفينة تنفيذ ورش عمل ومحاضرات عن " الثقافة الخضراء وعلاقتها بالمتغيرات المناخية" بالتعاون مع الاتحاد العربي للشباب والبيئة وفي هذا الصدد أكد الدكتور ممدوح رشوان - الأمين العام للإتحاد العربي للشباب والبيئة ، على أهمية البرنامج العلمي للسفينة والمتعلق بالثقافة الخضراء وعلاقتها بالمتغيرات المناخية ، مشيرا إلى أنه ستنفذ العديد من ورش العمل واللقاءات لجميع أعضاء الوفود العربية المشاركة.

وخلال فعاليات برنامج السفينة إستضاف خبير الآثار المصري الدكتور عبد المنعم سعيد - مدير عام آثار أسوان والنوبة أعضاء الوفد ،وقدم شرح وافي لحضارة وادي النيل خلال العصور القديمة والوسطى والحديثة ، وسرد الكثير من المعلومات الهامة التي جذبت الشباب للتعرف على المزيد عن الحضارة المصرية.

وتضمن البرنامج السياحي بمحافظة أسوان، زيارة لأهم المعالم السياحية والاثرية "معبد فيلة ،القرية النوبية ، السد العالى ".