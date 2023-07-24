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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

العراق والأردن يؤكدان على أهمية التكامل الصناعي مع مصر.. وتنفيذ خط البصرة–العقبة

صدى البلد

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين بيانا مشتركا بشأن نتائج مباحثات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره الأردني بشير الخصاونة في العاصمة بغداد.

وأكد البيان المشترك على أهمية التكامل الصناعي للتحالف الثلاثي المكون من مصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى ضرورة خط النفط العراقي البصرة – العقبة.

وأشار البيان الذي نشره موقع "السومرية" العراقي، إلى ضرورة "تأكيد على أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، ركيزةً أساسية داعمة لهذه العلاقات".

وتابع "تأكيد أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة (29) للّجنة المشتركة العراقية الأردنية والوثائق التي تم التوقيع عليها في نهاية أعمالها".

ونوه البيان المشترك إلى أهمية الإطار الثلاثي واتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ مخرجات القمم الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، التي أُقيم آخرها في بغداد بتاريخ 27/6/2021 وأهمها تنفيذ مشروعات وخلق شراكات تُعنى بتحقيق أقصى استفادة من مذكرة التفاهم للتكامل الصناعي (العراقي، الأردني، المصري) التي دخلت حيز التنفيذ في البلدان الثلاثة".

واستعرض الجانبان "آخر المستجدات والتطورات، في ما يخص تقدم سير العمل في مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، وحثّ الشركة العراقية الأردنية للصناعة، المملوكة مناصفةً للحكومتين العراقية والأردنية والمكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية، على استمرار العمل بوتيرة متصاعدة لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفق الجدول الزمني المحدد".

الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق

وشدد الجانبان على "أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة واستعراض الإجراءات المتخذة من قبل البلدين لإتمام مشروع الربط الكهربائي المرحلة الاولى: (تزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد 132 ك. ف)، والمرحلة الثانية: (تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي على جهد 400 ك.ف.)، مع التأكيد على بذل جميع الجهود للانتهاء من عملية الربط وفق الجدول الزمني المحدد".

خط العقبة - البصرة

كما تم بحث آخر "المستجدات في ما يخص مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من ميناء العقبة، كمنفذ إضافي لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية والترحيب بتمديد مذكرة التفاهم لتزويد الجانب الأردني بالنفط العراقي ودراسة إمكانية زيادة الكمية المجهزة من النفط، بحسب الإمكانات الفنية واللوجستية".

بغداد مصر الأردن العراق

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