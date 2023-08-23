بعد الطلاق.. رواية جديدة للهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة السورية العامة للكتاب، ضمن "المشروع الوطني للترجمة" وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" رواية (بعد الطلاق)، تأليف: غراتسيا ديليدّا. ترجمة: نبيل رضا المهايني.

تتحدث هذه الرواية عن الزواج المدني والطلاق اللذين كانا محور نقاش مستفيض وحاد بين الأوساط الدينية والاجتماعية.

إنها رواية واقعية في أحداثها، رومانسية في تفاصيلها، محددة في فضائها الزمكاني وشخصياتها. أبطال هذه الرواية هم كوستانتينو ليدا وزوجته جوفانا إيرا. يتجسد موضوعها الرئيسي باتهام كوستانتينو بقتل عمه. على الرغم من براءته، يقبل الحكم بدافع الحب لزوجته جوفانا التي تُطلقه وتتزوج من مالك أرض ثري وشرير في طباعه. في هذه الأثناء، يخرج كوستانتينو من السجن، بعد اعتراف القاتل، وتبدأ علاقته مع جوفانا من جديد.

رواية (بعد الطلاق)، تأليف: غراتسيا ديليدّا. ترجمة: نبيل رضا المهايني. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.