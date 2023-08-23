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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع درجات الحرارة يهدد ملايين البشر بالحرمان من الطعام

ارتفاع دجات الحرارة
ارتفاع دجات الحرارة

يمكن لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير لأيام قد يتسبب في حرمان ملايين البشر من الحصول على الطعام بسبب قلة الدخل. 
 

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وخلصت دراسة، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، والتي شملت 150 دولة معظمها في مناطق استوائية إلى أن موجة الحر نفسها تعني مواجهة ملايين الرجال والنساء والأطفال خطر الجوع، وإن ازداد انعدام الأمن الغذائي الإجمالي بنسبة تقل عن1%.

وتفيد تقديرات البنك الدولي بأن 30% تقريباً من سكان العالم عانوا من انعدام طفيف أو شديد للأمن الغذائي عام 2022.

والدراسة الجديدة تكشف أن التأثير يمكن أن يكون فورياً عندما يتعلّق الأمر بالدخل.

وقالت الواضعة الرئيسية للبحث كارولين كروغر من جامعة أكسفورد لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كان اليوم حارّاً، فقد يكون هناك انعدام للأمن الغذائي في غضون بضعة أيام فقط؛ لأن الناس لا يمكنهم العمل، ما يعني أنه لا يمكنهم تحقيق دخل وتحمّل تكلفة شراء الطعام».

تظهر هذه النتائج عادة بشكل أكبر في الوظائف التي يرتبط فيها الأجر بالإنتاج بشكل وثيق، على غرار العمل في الحصاد أو بالقطعة.

خلص باحثون أيضاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تراجع كبير في العناصر الغذائية الرئيسية في الكثير من المحاصيل والبقوليات التي يعتمد معظم العالم عليها.

وقالت كروجر: «جرى تسجيل درجات حر قياسية كثيرة في العام أو العامين الماضيين؛ لذا أعتقد بكل تأكيد أن بعض الأمور التي شهدناها قد تزداد سوءاً».

الحرارة درجات الحرارة البشر الطعام

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