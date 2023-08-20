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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلل بالعصب الحائر.. مخاطر شرب المياه المثلجة في عز الحر

كوب الماء القاتل..
كوب الماء القاتل.. مخاطر صادمة لشرب المياه المثلجة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف مخاطر لا يتخيلها الكثير عن شرب المياه الباردة أو المثلجة في الأيام ذات الحرارة المرتفعة.

وحذرت الطبيبة أسماء حسين في الفيديو المتداول من مخاطر شرب المياه الباردة في درجات الحرارة المرتفعة، وذلك بسبب التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه على الصحة.

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مخاطر شرب المياه المثلجة في الصيف

وعندما يتعرض الجسم للحرارة العالية ويشرب شخص كوبًا من الماء البارد دفعة واحدة، يتم إرسال إشارات قوية إلى العصب الحائر في المخ.

وبدوره، يرسل العصب الحائر إشارة قوية إلى عضلة القلب، وعلى حد وصف أسماء حسين يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى توقف عضلة القلب والوفاة.

وعلى الرغم من أن هناك تجارب حقيقية لأشخاص شربوا مياه مثلجة ولم يتعرضوا لمشاكل صحية شديدة، إلا أن الطبيبة أسماء حسين أكدت أن الخلل في العصب الحائر قد يكون وراثيًا، وهذا يعني أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للمخاطر عند شرب المياه الباردة في درجات الحرارة المرتفعة.

بالإضافة إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فصل الصيف أو في البيئات الحارة، حيث ينصح بشرب المياه المعتدلة الحرارة والتدرج في شربها لتفادي تغيرات حادة في درجة الحرارة في الجسم.

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