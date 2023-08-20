أستاذ موارد مائية: نصيب الفرد من المياه في مصر 500 متر مكعب

‏قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن مصطلح الإجهاد المائي يعني صعوبة الحصول على المياه الضرورية مثلا أن تحصل على المياه لمدة شهور ولكن شهور أخرى لا تستطيع الحصول عليها هذا هو معنى الإجهاد المائي.

وأضاف، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور": لدينا أيضا مصطلح الفقر المائي وهو نصيب الفرد من الماء يكون أقل من كمية محددة والكمية التي تكفي للإنسان للمشرب والمأكل وغيره من احتياجات الحياة هي 1000 متر مكعب.

نصيب الفرد في مصر

‏وأضاف أن نصيب الفرد في مصر حاليا هو 500 متر مكعب من المياه يعني ‫نصف‬ الحصة ولكن نحن قد نستخدم هذه الكمية استخدام جيد على عكس دولة أخرى يكون نصيب الفرد فيها 1000 متر مكعب من المياه، ولكن لا يحسن استخدامهم ومن المهم كفاءة استخدام هذه المياه.