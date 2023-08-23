أسباب غير متوقعة لظهور الصدفية

تعد الصدفية من الأمراض الجلدية المزمنة التي تجعل شكل البشرة مختلف وبه بعض القشور او الزوائد الجلدية



وتحدث الصدفية نتيجة وجود عوامل وراثية أو خلل مناعي يجعل الجسم يهاجم نفسه ولكن هناك بعض المحفزات التي تؤدي لظهور هذه الحالة



ووفقا لما جاء NHS في موقع نعرض لكم اهم محفزات التي تؤدي لظهور الصدفية

تبدأ أعراض الصدفية لدى العديد من الأشخاص أو تزداد سوءًا بسبب حدث معين، يسمى المحفز وقد تساعدك معرفة محفزاتك على تجنب ظهور الحالة حتى وإن كنت تحمل الجينات.

تشمل مسببات الصدفية الشائعة ما يلي:

إصابة في جلدك، مثل قطع أو خدش أو لدغة حشرة أو حروق الشمس - وهذا ما يسمى استجابة كوبنر

شرب كميات زائدة من الكحول

التدخين

اهمال الضغط العصبي

التغيرات الهرمونية، خاصة عند النساء، على سبيل المثال، خلال فترة البلوغ وانقطاع الطمث

بعض الأدوية – مثل الليثيوم، وبعض الأدوية المضادة للملاريا، والأدوية المضادة للالتهابات بما في ذلك الأيبوبروفين ، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم).

التهابات الحلق - في بعض الأشخاص، عادة الأطفال والشباب، يتطور شكل من أشكال الصدفية يسمى الصدفية النقطية بعد عدوى الحلق بالمكورات العقدية، ولكن معظم الأشخاص المصابين بالتهابات الحلق بالمكورات العقدية لا يصابون بالصدفية

الاضطرابات المناعية الأخرى، مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV )، والتي تسبب اشتعال الصدفية أو ظهورها لأول مرة

الصدفية ليست معدية، لذلك لا يمكن أن تنتقل من شخص لآخر.