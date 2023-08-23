أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

كشف رودي جاليتي، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، عن تفاصيل عرض اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب رودي جاليتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “الاتحاد السعودي لا يستسلم من أجل صلاح”.

رحيل صلاح عن ليفربول

وأضاف: “أرسل النادي عرضًا ضخمًا لضم صلاح (أكثر من 100 مليون دولار) لإقناع كلوب بشكل خاص، الذي رفض فكرة وداعه حتى الآن بالسماح له بالرحيل”.

واختتم: “إذا قبل ليفربول ستكون الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري السعودي”.