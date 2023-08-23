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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط "كاتشب" بـ كيلو و350 جرام حشيش في كفر الشيخ

صدى البلد

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ من القبض على عامل ؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش.

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ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وهيروين في كفر الشيخ

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «ع.ع»، وشهرته «كاتشب» 21 سنة، عامل، مقيم بمدينة دسوق.

وألقى رجال المباحث تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و350 جراماً، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواة».

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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