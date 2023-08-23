سقوط "كاتشب" بـ كيلو و350 جرام حشيش في كفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم شرطة دسوق بالتنسيق مع فرع الأمن العام بكفر الشيخ من القبض على عامل ؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «ع.ع»، وشهرته «كاتشب» 21 سنة، عامل، مقيم بمدينة دسوق.

وألقى رجال المباحث تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن كيلو و350 جراماً، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض «مطواة».

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.