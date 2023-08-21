ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش وهيروين في كفر الشيخ

ألقت مباحث قسم أول كفر الشيخ القبض على عاطل، له معلومات جنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين المخدر ومخدر الحشيش.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط «ع.ف»، 27 سنة، ومقيم سخا، دائرة قسم أول كفر الشيخ، سبق اتهامه في 3 قضايا.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 650 جراماً، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 400 جرام ومبلغ مالي، وهاتف وسلاح أبيض «مطواة».

جرى تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق.