له معلومات جنائية.. سقوط «حموكشة» بـ حشيش وهيروين في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط عاطل، من ذوي المعلومات الجنائية؛ لاتهامه بحيازة كمية من مسحوق الهيروين ومخدر الحشيش.

وكان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط «م.هـ» وشهرته «حموكشة» 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس، سبق اتهامه في 12 قضية.

وألقى القبض على المتهم تحت إشراف العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين تزن 475 جراماً، وكمية من مخدر الحشيش تزن 450 جراماً د، ومبلغ مالي وهاتف محمول، و2 سلاح أبيض «سكين - كتر».

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.