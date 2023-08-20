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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. 45 متنافسا يشاركون في دوري المعلومات بمراكز شباب فوة| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شارك 45 شاباً وفتاة من أعضاء مراكز شباب فوة بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الثقافية لدوري المعلومات بمركز شباب قبريط، ضمن فعاليات مبادرة وزارة الشباب والرياضة "صيف شبابنا"، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
 

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المسابقات الثقافية للشباب تهدف إلى خلق التنافسية وتحث على التثقيف والمعرفة وتشجيع الشباب على البحث والقراءة وبث روح التعاون لدى الشباب، وتعد من أبرز الأنشطة الثقافية التي تسهم في إثارة الاهتمام بمتابعة الشأن العام والاهتمام بتنمية المعلومات العامة، مشيراً إلى تنفيذها ضمن فاعليات مبادرة صيف شبابنا التي أطلقها وزير الشباب والرياضة في حفل العاصمة الإدارية لاستغلال فترة الصيف في تنمية المهارات الإبداعية والرياضية للنشء والشباب.
 

تقدم مراكز شباب كفر الشيخ، المسابقة الثقافية في دوري المعلومات للشباب، بإشراف نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات بالمديرية والسيد درويش مدير إدارة شباب فوة.

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