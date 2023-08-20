كفر الشيخ .. إصلاح كسر في خطوط مياه الشرب وتكثيف أعمال النظافة ببيلا

شهد مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، عدداً من الحملات للارتقاء بالشوارع والميادين وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بنطاق مركز بيلا، من حملات نظافة وإزالة إشغالات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وتابع رئيس مدينة بيلا، أعمال الانتهاء من إصلاح خط المياه المغذي للطريق الخلفي لقرية إبشان، عقب تعرضه لكسر مفاجئ اليوم، من خلال التواصل مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة فور تلقي البلاغ، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع العطل لإصلاحه من خلال فريق فني، مؤكدًا عودة ضخ المياه مرة أخرى عقب الانتهاء من الأعمال.

كما شدد على تكثيف حملات النظافة اليومية بكافة أحياء المدينة لرفع مخلفات صناديق القمامة وتنظيف محيطها، وكذا رفع الرمال والأتربة من جانبى الطرق، ورفع مخلفات الأشجار، ونقل أطنان من المخلفات للمقلب العمومي للمدينة.

وتابع جهود الوحدات المحلية بمركز بيلا، والمتعلقة بإزالة التعديات والإشغالات، والنظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وتمهيد الطرق الداخلية بالقرى، والتأكيد علي نقل المخلفات أولاً بأول للمقالب الوسيطة ونقلها للمقلب العمومي، لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

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