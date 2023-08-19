مصرع طالبة صعقا داخل دورة مياه بمصيف بلطيم بكفر الشيخ.. إيه الحكاية؟

لقيت طالبة بالصف الخامس الابتدائي، تقطن في إحدى قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها، صعقا بالكهرباء، داخل دورة مياه عمومية، خاصة بشاطئ الزهراء في مصيف بلطيم.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا، من اللواء أحمد نزيه مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول «رودينا. م» 11 سنة- طالبة، تقيم في قرية المجاز الشرقي، دائرة مركز الحامول، إلى مستشفى بلطيم التخصصي، جثة هامدة؛ إثر تعرضها لصعق كهربائي.

وكشفت التحريات والمعلومات الأولية، التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية، أنه في أثناء تواجد الطالبة المتوفاة، رفقة والدتها بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم؛ صعقها التيار الكهربائي من أحد الأسلاك الكهربائية المكشوفة الخاصة بدورة المياه، ما أدى إلى وفاتها.

واتهمت أسرة الطالبة المتوفاة، «ا.أ» 66 سنة، مستأجر الشاطئ، ويقيم دائرة مركز شرطة البرلس، بالإهمال الذي أدى إلى التسبب في وفاة ابنتهم.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة؛ أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب؛ إثر صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 17233 لسنة 2023م، جنح مركز البرلس، وأخطرت جهات التحقيق.