إخلاء سبيل شاب في واقعة تزوير أموال بسبب الشهرة على التيك توك

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع متهم على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بتزييف العملة.

وقرر المحكمة، برئاسة المستشار جمال السمري، إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنية.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم يدعى محمد.ز – 18 سنة، طالب في معهد حاسبات، وتبين انه أثناء سيره

في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مال مزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني.

الشهرة على التيك توك

وقال عبد السلام الحسيني، دفاع المتهم، خلال مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار جمال السمري، إن موكله أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيك توك.

و طلب الحسيني، بإخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه عدالة المحكمة مناسباً، بعد قبول الاستئناف شكلاً،كما طلب باخلاء سبيله لاسيما وأن المتهم موطن ومحل إقامته سابت و معلوم ولا يُخشى عليه من الهرب، ولم يسبق اتهامه في قضية مناسبة، وان جميع مبررات الحبس الاحتياطي قت انتفت في حق المتهم.

وأوضح، الدفاع، كل اللي حصل أن موكلي اشترى تلك الفلوس من شركة أمازون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء سير موكلي في الشارع اشتبه فيه احد ضباط الشرطة وبتفتيشة عثر بحوزته على المبالغ المالية.