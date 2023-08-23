عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخلاء سبيل شاب في واقعة تزوير أموال بسبب الشهرة على التيك توك

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم من دفاع متهم على أمر حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامه بتزييف العملة.

شقيق اللاعب فصل الكاميرات| تفاصيل مثيرة في سرقة فيلا محمد صلاح.. تحقيقات كاملة

رايحة تصيفي وسايباني أتحبس.. شاب يحرق أخته وأولادها و11 آخرين.. فيديو

وقرر المحكمة، برئاسة المستشار جمال السمري، إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنية.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم يدعى  محمد.ز – 18 سنة، طالب في معهد حاسبات، وتبين انه أثناء سيره
في منطقة ثكنات المعادي تم ضبطه وبحوزته 17 ألف جنيه فئة 200 جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن تلك المبالغ من مال مزيف اشتراه بمقابل 250 جنيه عبر أحد المواقع الشهيرة للشراء الإلكتروني.

 

الشهرة على التيك توك

 

وقال عبد السلام الحسيني، دفاع المتهم، خلال مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار جمال السمري، إن موكله أكد أنه كان ينتوي استخدام المال من أجل الشهرة عبر استخدامها في مقاطع الفيديو عبر التيك توك.

و طلب الحسيني، بإخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه عدالة المحكمة مناسباً، بعد قبول الاستئناف شكلاً،كما طلب باخلاء سبيله لاسيما وأن المتهم موطن ومحل إقامته سابت و معلوم ولا يُخشى عليه من الهرب، ولم يسبق اتهامه في قضية مناسبة، وان جميع مبررات الحبس الاحتياطي قت انتفت في حق المتهم.

وأوضح، الدفاع، كل اللي حصل أن موكلي اشترى تلك الفلوس من شركة أمازون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء سير موكلي في الشارع اشتبه فيه احد ضباط الشرطة وبتفتيشة عثر بحوزته على المبالغ المالية.

الشهرة إخلاء سبيل المتهم الحبس الاحتياطي القاهرة الجديدة تزييف العملة تزوير اموال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد ظهور أول إصابتين بمتحور كورونا في مصر.. هل تفرض الحكومة ارتداء الكمامة؟

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

متحور EG 5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

موضوعات متعلقة

قرار مهم من محكمة الجنايات بشأن 10 صينيين في قضية الهوج بول

براءة شخص من تهمة إحراز مخدر الهيروين في 15 مايو

قرار عاجل من المحكمة بشأن متهم باستعراض القوة في دار السلام

تناقض الاقوال وعدم جدية التحريات.. ننشر مرافعة الدفاع في استعراض القوة بدار السلام

الحبس عاما مع الشغل لمتهم لحيازته طلقات نارية في مدينة نصر

براءة شخص من تهمة حيازة هيروين في دار السلام

براءة متهمين بحيازة وإحراز هيروين في دار السلام

بباخد الفلوس عشان الشهرة.. حكاية متهم في واقعة تزيف العملة

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: لا وفيات من متحور كورونا الجديد.. وأعراضه تنتهي بعد يومين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.. قرار منتظر بتسجيل أفراد جدد| الشروط

لماذا أقالت روسيا الجنرال سوروفيكين.. تفاصيل

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

بعد العفو عن أحمد دومة.. تعرف على عقوبة حرق الممتلكات العامة طبقا للقانون

ميوز أول سيارة كهربائية إماراتية بالكامل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد EG.5 وطرق الوقاية

إطلالات إليسا باللون الأبيض تثير الجدل.. وسعر صادم لأخر جمبسوت

بـ كاش مايوه.. مريهان حسين تخطف الأنظار من الساحل الشمالي  

اعرف أسبابها.. خطوات تساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة عند الأطفال  

فيديو

على متن طائرة خاصة.. أحلام تصل جدة لإحياء حفلها بالسعودية

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ