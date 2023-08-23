تخفيضات تصل لـ 50%.. 2600 محل يشارك في الأوكازيون الصيفي

ينتظر الكثير من المواطنين في نهاية كل موسم التخفيضات التي تطلقها المحلات وخاصًة محلات الملابس، ومع اقتراب انتهاء فصل الصيف، فالكثير منا ينتظر الأوكازيون الصيفي، بل والكثير يتساءل متي يبدأ الأوكازيون الصيفي حيث يعد بمثابة فرصة، لشراء الملابس بأسعار مخفضة، حيث تصل تخفيضات الأوكازيون الصيفي حتي 50%.

وأفاد تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2023 بلغ ما يقرب من 2600 محلا حتى الآن.

ويعتبر الأوكازيون فرصة سانحة للمواطن وللتاجر معا الذي يستخدم الاوكازيون لإحداث رواج في تجارته.

وقال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض.

الأوكازيون الصيفي 2023

كما أكد على استمرار الأوكازيون العمل الأوكازيون الصيفى 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.