عملة موحدة مدعومة بالذهب.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار

قال كريس هارت، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمباكت إنفستمنت جروب، إن بنك التنمية الجديد يساعد في إضفاء الطابع المتعدد الأطراف على عالم التمويل، مشيرا إلي أن العملة الموحدة المستقبلية لمجموعة بريكس من المحتمل أن تأخذ الموارد المالية العالمية بعيدا عن مجموعة قوة محددة مقرها في الدول الغربية.

وأوضح هارت، لشبكة “آر تي” الروسية، أن المقرض الذي يتخذ من شنجهاي مقرا له يشمل عددا من الاقتصادات القوية للغاية، بما في ذلك روسيا والبرازيل والهند والصين، والتي أصبحت حاليا أكبر الاقتصادات على وجه الأرض، متجاوزة مجموعة السبع.

وقال هارت لشبكة “آر تي” الروسية على هامش قمة بريكس في جوهانسبرج، “هناك قوة اقتصادية معينة وراء ذلك”.

وسلط الخبير الاقتصادي الضوء ، على أن الدول الناجحة اقتصاديا مثل المملكة العربية السعودية مهتمة أيضا بالانضمام إلى بنك بريكس، مما قد يجعل المنظمة أكثر قوة وأهمية في النظام المالي العالمي.

وقال: “يصبح البنك فريقا مؤسسيا رئيسيا من الداعمين الأقوياء اقتصاديا”، مضيفا أن البنك يوفر مجموعة واسعة من الفرص لخفض تكاليف وتعقيدات التجارة عبر الحدود.

عملة موحدة مدعومة بالذهب

وأشار هارت أيضا إلى أن المنظمة المالية، التي أطلقتها دول بريكس في عام 2014، تدرس فكرة العملة الموحدة التي يمكن أن تكون مدعومة بالذهب.

وادعى أن أساس النظام المالي العالمي الحالي يقوم على الرمال المتحركة منذ أن ألغت الولايات المتحدة معيار الذهب في عام 1971.

وقال: “يمكنك طباعة أي عملة من فراغ وتضخيمها في النظام ... ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك مرساة مناسبة”.

وأوضح هارت، أنه “إذا تم ربط عملة بريكس المستقبلية بالذهب، فإن هذا سيوفر تحسنا هائلا في صدق النظام المالي”.