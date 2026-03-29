مثلث برمودا بلا أسرار.. العلم يفكك أسطورة حيرت العالم لعقود

لطالما ارتبط اسم مثلث برمودا بحكايات الاختفاء الغامض للسفن والطائرات، ونسجت حوله نظريات المؤامرة والظواهر الخارقة، حتى بات رمزا عالميا للغموض غير أن تفسيرا علميا حديثا أعاد النظر في هذه الروايات، ليضعها في إطار منطقي بعيد عن الأساطير.

ما هو مثلث برمودا؟

يقع مثلث برمودا في منطقة من المحيط الأطلسي تجدها تقريبا فلوريدا وبرمودا وجزر الأنتيل الكبرى وعلى مدى عقود، تحولت هذه الرقعة البحرية إلى بؤرة للقصص المثيرة حول حوادث اختفاء غير مفسرة.

تفسير علمي بدل الخوارق

العالم الأسترالي كارل كروزيلنيكي قدم قراءة مغايرة لهذا اللغز ، مؤكدا أن ما يحدث في هذه المنطقة لا يخرج عن إطار الاحتمالات الطبيعية، وفقا لصحيفة ذا اندبندنت البريطانية.

ويرى أن الاختفاءات المزعومة ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية الإحصاءات، والطقس العنيف، والأخطاء البشرية في الملاحة.

الأرقام لا تدعم الأسطورة

بحسب تحليلات كروزيلنيكي، المدعومة ببيانات من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن نسبة الحوادث في مثلث برمودا لا تزيد عن أي منطقة بحرية مزدحمة أخرى في العالم فحجم حركة الملاحة الجوية والبحرية الكثيفة في المنطقة يرفع بطبيعة الحال احتمالات وقوع الحوادث، دون الحاجة لافتراض وجود قوى غامضة.

عوامل طبيعية تعقد الملاحة

تشير تقارير NOAA إلى أن المنطقة تشهد تقلبات مناخية عنيفة، إضافة إلى تيارات بحرية قوية مثل تيار الخليج، فضلا عن كثرة الجزر والشعاب التي تجعل الملاحة أكثر تعقيدا كما أن الاختلاف بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي قد يربك البوصلات، ما يؤدي إلى أخطاء في تحديد الاتجاهات.

شهادات من البحرية وخفر السواحل

تؤكد كل من البحرية الأمريكية وخفر السواحل أن الحوادث التي وقعت في المنطقة يمكن تفسيرها بعوامل طبيعية وأخطاء بشرية، دون أي دلائل على ظواهر خارقة.

ويرى المختصون أن الجمع بين ظروف الطقس القاسية وحدود الخبرة البشرية في الملاحة يفسر معظم الوقائع التي اعتبرت غامضة في السابق.

حوادث شهيرة غذت الأسطورة

من أبرز الأمثلة التي رسخت صورة مثلث برمودا في الثقافة الشعبية حادثة رحلة 19 عام 1945، حين اختفت خمس طائرات أمريكية خلال تدريب بحري.

التحقيقات اللاحقة أشارت إلى سوء الأحوال الجوية وأخطاء ملاحية، لكن القصة تحولت إلى مادة دسمة لنظريات المؤامرة.

الإعلام يصنع الأسطورة

يشير كروزيلنيكي إلى أن التركيز الإعلامي المكثف على هذه المنطقة، مقارنة بمناطق بحرية أخرى، هو ما عزز الاعتقاد بوجود لغز فالتغطيات المثيرة، والكتب، والأفلام، والبرامج التلفزيونية غذت الخيال الشعبي بقصص عن كائنات فضائية ومدينة أتلانتس الغارقة ووحوش البحر.

العلم التفسير “الممل” لكنه الأصدق

رغم جاذبية الروايات الأسطورية، يؤكد كروزيلنيكي أن التفسير العلمي القائم على الإحصاءات والطقس وسلوك البشر في الملاحة هو الأكثر مصداقية فالعلم، وإن بدا أقل إثارة، يقدم فهما واقعيا لمخاطر البحر بعيدًا عن الإثارة الزائفة.

ويبقى مثلث برمودا مثالا حيا على كيفية تحول الحوادث الطبيعية إلى أساطير عالمية بفعل الخيال البشري والإعلام.

لكن مع توافر البيانات والدراسات، يتضح أن “اللغز” لم يكن سوى مزيج من الطبيعة القاسية، والأخطاء البشرية، وسحر الحكاية.