مصدر بالزمالك: لم يحدث أي تفاوض مع أحمد قندوسي
تقلبات حادة في أسواق الفضة خلال الأسبوع الماضي
ضوابط صارمة.. ما هي الفئات المستبعدة من الإسكان الاجتماعي 2026؟
مثلث برمودا بلا أسرار.. العلم يفكك أسطورة حيرت العالم لعقود
وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ أي مهمة تُسند إليها | فيديو
الكرملين: روسيا لم تحسم قرارها بشأن مجلس السلام في غزة
قرر الابتعاد.. شوبير يكشف موقف الخطيب من التطورات الأخيرة في الأهلي
"ملاحة الأردن": 4000 دولار رسوم الشحن للحاوية بعد إغلاق مضيق هرمز.. وموانئ البحر الأحمر بدائل رئيسية
أبو الغيط: أي عربي يعتز بعروبته لا يمكنه قبول الاعتداءات الإيرانية تحت أي ذريعة
الكونغو الديمقراطية تعلن حالة تأهب بسبب خطر تلوث إشعاعي في مواقع التعدين
توقيت حسّاس .. كاتب صحفي: الاجتماع الرباعي فرصة للسلام في المنطقة لكنه لن يخرج باتفاق نهائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مثلث برمودا بلا أسرار.. العلم يفكك أسطورة حيرت العالم لعقود

مثلث برمودا
مثلث برمودا
أمينة الدسوقي

لطالما ارتبط اسم مثلث برمودا بحكايات الاختفاء الغامض للسفن والطائرات، ونسجت حوله نظريات المؤامرة والظواهر الخارقة، حتى بات رمزا عالميا للغموض غير أن تفسيرا علميا حديثا أعاد النظر في هذه الروايات، ليضعها في إطار منطقي بعيد عن الأساطير.

ما هو مثلث برمودا؟

يقع مثلث برمودا في منطقة من المحيط الأطلسي تجدها تقريبا فلوريدا وبرمودا وجزر الأنتيل الكبرى وعلى مدى عقود، تحولت هذه الرقعة البحرية إلى بؤرة للقصص المثيرة حول حوادث اختفاء غير مفسرة.

تفسير علمي بدل الخوارق

العالم الأسترالي كارل كروزيلنيكي قدم قراءة مغايرة لهذا اللغز ، مؤكدا أن ما يحدث في هذه المنطقة لا يخرج عن إطار الاحتمالات الطبيعية، وفقا لصحيفة ذا اندبندنت البريطانية.

ويرى أن الاختفاءات المزعومة ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية الإحصاءات، والطقس العنيف، والأخطاء البشرية في الملاحة.

الأرقام لا تدعم الأسطورة

بحسب تحليلات كروزيلنيكي، المدعومة ببيانات من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن نسبة الحوادث في مثلث برمودا لا تزيد عن أي منطقة بحرية مزدحمة أخرى في العالم فحجم حركة الملاحة الجوية والبحرية الكثيفة في المنطقة يرفع بطبيعة الحال احتمالات وقوع الحوادث، دون الحاجة لافتراض وجود قوى غامضة.

عوامل طبيعية تعقد الملاحة

تشير تقارير NOAA إلى أن المنطقة تشهد تقلبات مناخية عنيفة، إضافة إلى تيارات بحرية قوية مثل تيار الخليج، فضلا عن كثرة الجزر والشعاب التي تجعل الملاحة أكثر تعقيدا كما أن الاختلاف بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي قد يربك البوصلات، ما يؤدي إلى أخطاء في تحديد الاتجاهات.

شهادات من البحرية وخفر السواحل

تؤكد كل من البحرية الأمريكية وخفر السواحل أن الحوادث التي وقعت في المنطقة يمكن تفسيرها بعوامل طبيعية وأخطاء بشرية، دون أي دلائل على ظواهر خارقة.

 ويرى المختصون أن الجمع بين ظروف الطقس القاسية وحدود الخبرة البشرية في الملاحة يفسر معظم الوقائع التي اعتبرت غامضة في السابق.

حوادث شهيرة غذت الأسطورة

من أبرز الأمثلة التي رسخت صورة مثلث برمودا في الثقافة الشعبية حادثة رحلة 19 عام 1945، حين اختفت خمس طائرات أمريكية خلال تدريب بحري.

التحقيقات اللاحقة أشارت إلى سوء الأحوال الجوية وأخطاء ملاحية، لكن القصة تحولت إلى مادة دسمة لنظريات المؤامرة.

الإعلام يصنع الأسطورة

يشير كروزيلنيكي إلى أن التركيز الإعلامي المكثف على هذه المنطقة، مقارنة بمناطق بحرية أخرى، هو ما عزز الاعتقاد بوجود لغز فالتغطيات المثيرة، والكتب، والأفلام، والبرامج التلفزيونية غذت الخيال الشعبي بقصص عن كائنات فضائية ومدينة أتلانتس الغارقة ووحوش البحر.

العلم التفسير “الممل” لكنه الأصدق

رغم جاذبية الروايات الأسطورية، يؤكد كروزيلنيكي أن التفسير العلمي القائم على الإحصاءات والطقس وسلوك البشر في الملاحة هو الأكثر مصداقية فالعلم، وإن بدا أقل إثارة، يقدم فهما واقعيا لمخاطر البحر بعيدًا عن الإثارة الزائفة.

ويبقى مثلث برمودا مثالا حيا على كيفية تحول الحوادث الطبيعية إلى أساطير عالمية بفعل الخيال البشري والإعلام.

لكن مع توافر البيانات والدراسات، يتضح أن “اللغز” لم يكن سوى مزيج من الطبيعة القاسية، والأخطاء البشرية، وسحر الحكاية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة بجميع المدارس وإلغاء امتحانات مارس اليوم؟|توضيح عاجل

تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات

مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية

صورة أرشيفية

المدارس للطلاب: انتظام امتحانات مارس اليوم «ومفيش غياب».. واحذروا لمس الكهرباء أثناء الأمطار

المدارس

تحرك برلماني عاجل بشأن قرار تعليق الدراسة في مدارس محافظة القاهرة

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة حرصاً على سلامة الطلاب

محافظ القاهرة

بعد التأجيل بسبب الأمطار.. محافظة القاهرة تعلن الموعد الجديد للامتحانات

محافظ القليوبية

تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

رحيل أسطورة في أنفيلد

بعد 9 سنوات داخل قلعة انفيلد.. أين يتجه صلاح خلال الفترة القادمة؟

أزمة مصر للطيران

مشهد يثير الجدل .. ويشعل أزمة بمصر للطيران

سحب لقب أمم إفريقيا 2023 من السنغال

مدرب السنغال يُسلم كأس أفريقيا للقوات المسلحة لتأمينها في داكار

بالصور

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

إرشادات مهمة للقيادة الآمنة في الطقس السيئ وتقلبات الأحوال الجوية

قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ
قيادة اثناء الطقس السيئ

لوك جذاب.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد