ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
أحمد عصام فرحات: التأمل في نعمة الطعام دعوة قرآنية لشكر الله
القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل
ليلة متوترة في الأردن.. اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية وسقوط حطام في الزرقاء
وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط خفض التصعيد وتعزيز التعاون الاقتصادي
أصل الحكاية

ليس مثلث برمودا.. البحر الغامض في الأطلسي يحير العلماء منذ قرون

مثلث برمودا
مثلث برمودا
أمينة الدسوقي

في الوقت الذي ارتبط فيه مثلث برمودا بالأساطير والقصص الغامضة عن السفن والطائرات المفقودة، يرى العلماء أن اللغز الحقيقي في المنطقة لا يتعلق بالمثلث الشهير بقدر ما يرتبط ببحر فريد من نوعه على سطح الأرض بحر سارجاسو.

فهذا البحر، الواقع في شمال المحيط الأطلسي شرق الولايات المتحدة والمحيط بجزيرة برمودا، يعد الوحيد في العالم الذي لا تحده أي يابسة، بل تحيط به التيارات البحرية من جميع الجهات.

البحر الوحيد بلا حدود قارية

يختلف بحر سارجاسو عن أي بحر آخر على الكوكب؛ إذ لا تفصله سواحل أو قارات، بل تحدد حدوده مجموعة من التيارات المحيطية الكبرى في شمال الأطلسي.

ويمتد هذا البحر على مساحة تقدر بنحو 5.2 ملايين كيلومتر مربع، ما يجعله واحداً من أكبر النظم البيئية البحرية المفتوحة في العالم ورغم مياهه الصافية الهادئة نسبياً، فإنه يخفي نظاماً بيئياً معقداً لا يزال يثير فضول العلماء حتى اليوم.

“الغابة الذهبية العائمة”

يُعرف بحر سارجاسو بين العلماء باسم الغابة الذهبية العائمة، بسبب الانتشار الكثيف لطحالب Sargassum التي تطفو على سطح المياه.

ويعيش في هذا البحر نوعان رئيسيان من هذه الطحالب هما سارجاسوم فلويتانز  و سارجاسوم ناتانز وتتميز هذه الطحالب بقدرتها الفريدة على العيش طافية بالكامل على سطح المحيط طوال دورة حياتها، بدلاً من التعلق بقاع البحر كما تفعل معظم النباتات البحرية.

كما تتكاثر بطريقة خضرية، إذ تنفصل أجزاء صغيرة منها لتنمو لاحقاً إلى مستعمرات جديدة، ما يسمح لكتلة واحدة من الطحالب بأن تتحول مع الوقت إلى آلاف القطع العائمة.

أكبر حزام طحالب في العالم

تتجمع طحالب السارجاسوم في تشكيلات تشبه السجاد المتحرك فوق سطح البحر، وقد تتراوح بين بقع صغيرة وتجمعات مترابطة تمتد لعدة كيلومترات.

وتشكل هذه الكتل جزءاً من ظاهرة ضخمة تعرف باسم Great Atlantic Sargassum Belt، وهو حزام هائل من الطحالب يمتد لمسافة تقارب 8 آلاف كيلومتر عبر المحيط الأطلسي، ويُعد أكبر انتشار للطحالب الكبيرة في العالم.

هذا النظام البيئي يوفر مأوى مثالياً للعديد من الكائنات البحرية الصغيرة، التي تجد بين الطحالب ملجأً آمناً من المفترسات ومصدراً غنياً للغذاء.

حضانة طبيعية للسلاحف الصغيرة

لا يقتصر دور بحر سارجاسو على ثعابين البحر فحسب، بل يمثل أيضاً محطة مهمة في حياة العديد من السلاحف البحرية.

فبعد فقسها مباشرة، تتجه صغار السلاحف إلى مناطق الطحالب الكثيفة، حيث توفر لها الحماية من المفترسات و مصادر غذاء وفيرة، ودرجات حرارة أكثر دفئاً نسبياً.

ولهذا يعتمد كثير من صغار السلاحف على هذه الطحالب خلال ما يعرف علمياً بمرحلة “السنوات المفقودة” بين الفقس والبلوغ.

صحراء بيولوجية لكنها تعج بالحياة

المفارقة أن علماء المحيطات يصفون بحر سارجاسو أحياناً بأنه “صحراء بيولوجية” بسبب انخفاض المغذيات في مياهه.

لكن رغم ذلك، ينجح هذا النظام البيئي في دعم كميات هائلة من الطحالب والكائنات البحرية، وهو ما يجعل العلماء حتى اليوم يحاولون فهم الآليات التي تسمح للحياة بالازدهار في بيئة تبدو فقيرة بالموارد.

تحديات بيئية جديدة

في السنوات الأخيرة، بدأت كميات طحالب السارجاسوم المتزايدة تشكل تحدياً بيئياً في بعض المناطق الساحلية، خاصة في ولاية فلوريدا فقد تعيق الكتل الطافية أحياناً طريق السلاحف الصغيرة حديثة الفقس أثناء محاولتها الوصول إلى المياه المفتوحة، ما يضيف بعداً بيئياً جديداً للتحديات المرتبطة بهذا النظام البحري الفريد.

لغز طبيعي مستمر

يبقى بحر سارجاسو مثالاً مذهلاً على قدرة الطبيعة على خلق أنظمة بيئية معقدة وغامضة في الوقت نفسه، فبينما يظل مثلث برمودا مادة للقصص والأساطير الشعبية، يواصل هذا البحر الحقيقي إثارة حيرة العلماء، كاشفاً أن أعظم الألغاز قد تكون أحياناً في أماكن هادئة لا يتوقعها أحد.

مثلث برمودا شمال المحيط الأطلسي جزيرة برمودا بحر سارجاسو الغابة الذهبية العائمة طحالب السارجاسوم ثعابين البحر صحراء بيولوجية

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

محافظ الشرقية

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

