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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة الدولار الأمريكي.. هل صارت قريبة على يد تكتل بريكس

الدولار
الدولار

يأتي توسع بريكس والعملة المشتركة على رأس جدول أعمال قمة البريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.


تناقش مجموعة البريكس التي تضم الاقتصادات الناشئة والتي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ما إذا كانت ستوسع الكتلة وتسمح لأعضاء جدد بعد أكثر من عقد من ظهورها.

ويقول المسؤولون إن أكثر من 20 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى المجموعة، وكانت المملكة العربية السعودية واحدة من أهمها.

ويوجد أربعة من قادة الكتلة، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينج ، موجودون في جوهانسبرج لحضور أول اجتماع  مباشر للمجموعة منذ وباء كوفيد -19. 
ولم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  القمة بعد أن أدى صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا إلى تعقيد سفره إلى جنوب أفريقيا، لكنه يشارك افتراضيا.

وبينما يجتمع زعماء البريكس في جوهانسبرج، فمن المؤكد أنهم سيناقشون سبل زيادة التبادلات التجارية داخل كتلة الاقتصادات الناشئة.

كما ستتطلع المجموعة، التي تمثل 16% من التجارة العالمية، إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في التبادل.
ومع ذلك، يبدو أن الفكرة البرازيلية المتمثلة في إنشاء عملة مشتركة للكتلة أصبحت الآن في مرتبة متأخرة، حيث قال محللون أن ضربة الدولار الأمريكية، ليست قريبة، لأن العملة الموحدة لن تخرج للنور هذا العام، وربما حتى بعد خروجها للنور، ينخفض الدولار في قيمته، لكنه لن يتم إزالته من العالم، كمصدر وازن للأسعار والعملات الدولية.

 

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