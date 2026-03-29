مستشار الأمن القومي العراقي:المنطقة تشهد توتراً متصاعداً ونتبع سياسة متوازنة مع جميع الدول

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أهمية توحيد الجهود السياسية في العراق لمواجهة التحديات الراهنة.. مشددا على ضرورة الوقوف صفاً واحداً لتجاوز الظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة.

وقال الاعرجي - في تصريح صحفي اليوم/الأحد/ - إن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية في العراق لضمان تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف: أن المنطقة تشهد توتراً متصاعداً وأن العراق يتبع سياسة متوازنة في علاقاته مع جميع الدول، ويعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.. وأكد أن الحكومة العراقية ترى في الحوار والدبلوماسية طريقاً لإيجاد حل سلمي، مع الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والقانون الدولي وبناء الثقة بين الأطراف.

على صعيد متصل، أدانت الولايات المتحدة استهداف منزل رئيس إقليم کردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك..

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت- فى تصريح صحفي- أن الولايات المتحدة تدين بشدة الهجمات الإرهابية من "مليشيات موالية لإيران" على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني في دهوك شمال غربي العراق أمس /السبت/.

وأضاف :ان هذه الأعمال التي قامت بها إيران ووكلائها "اعتداء مباشر على سيادة العراق واستقراره ووحدته".